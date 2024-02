Prospettiva Livorno presenta il candidato sindaco

Carlo Mazzerbo, candidato sindaco per Prospettiva Livorno ed ex direttore del carcere Le Sughere, si presenta al Nuovo Teatro delle Commedie

Carlo Mazzerbo, candidato sindaco per Prospettiva Livorno ed ex direttore del carcere Le Sughere, si presenta al Nuovo Teatro delle Commedie: “Vogliamo candidarci a governare questa città e vogliamo farlo stando insieme. Con noi la società civile si riprende la politica e il disegno della città. Potere ai cittadini, ai quartieri, alle competenze, alla cultura e al volontariato. Più servizi significa più partecipazione. La cultura è un bene comune così come il lavoro, la sicurezza, l’ambiente e la salute. Abbiamo intenzione di parlarvi di amore e cura perché se qualcosa non la si costruisce con amore e passione, non vale la pena costruirla affatto”

Condividi:

Riproduzione riservata ©