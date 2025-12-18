Provincia, la presidente Scarpellini presenta il resoconto 2025

"Abbiamo sfruttato al meglio le risorse disponibili lavorando non solo sulle emergenze, ma anche sui bisogni concreti". Istruzione, edilizia scolastica, strade e viabilità i temi toccati in conferenza stampa

di Martina Romeo

Istruzione, edilizia scolastica, strade e viabilità. Questi alcuni dei temi principali toccati il 18 dicembre nella Sala Nomellini di Palazzo Granducale dalla Presidente della Provincia, Sandra Scarpellini, durante la presentazione delle principali attività svolte dalla Provincia nell’anno in corso. Dopo un ringraziamento sentito alla stampa, Scarpellini ha sottolineato il grande lavoro svolto dall’ente nel 2025. “Abbiamo sfruttato al meglio le risorse disponibili – apre la conferenza la presidente – La nostra Provincia ha compiuto 100 anni da poco e ciò che ci interessa è la proiezione sul futuro. Questo è stato l’anno in cui abbiamo lavorato non solo sulle emergenze, ma anche sui bisogni concreti. Tra i primi: l’impostazione data al personale dello stesso ente. Dopo anni di assestamento abbiamo di nuovo una figura dirigenziale in Provincia, l’ingegnere Ilaria Buti, dirigente dell’aria tecnica a tempo indeterminato. A giorni sarà completata la selezione per l’individuazione del dirigente del settore amministrativo. La decisione quindi è stata quella di ristrutturarci, di darci un esoscheletro per essere più efficienti ed efficaci nelle azioni messe in campo”. L’impegno è quello di lavorare su una programmazione mirata, in particolare dove c’è maggiore certezza di trasferimenti specifici. In riferimento alle strade e alla viabilità, nel 2025 sono state avviate procedure per oltre 16 milioni di euro tra lavori, servizi, forniture, progettazioni e accordi quadro. Oltre ai già numerosi interventi su tutto il reticolo stradale provinciale sono in corso d’opera: lavori frane su SP 25 a Marciana; in corso di aggiudicazione i lavori per consolidamento tratto stradale al porto di Rio (Elba); in corso progettazione per sistemazione pavimentazione e movimento franoso sulla sulla SP 9 del Castellaccio (Livorno); rotatoria SP 14 via Pasubio a Cecina; ponte Srt 206, zona Faldo; ponte SP 6, Parrana. Attualmente chiuso al transito. E’ stato anche menzionato l’Accordo Quadro, già rinnovato per il 2026, relativo alla manutenzione delle strade e dei ponti in situazione di grande difficoltà. “Facciamo tutto ciò che possiamo – tiene a sottolineare Scarpellini riguardo al tema – Cerchiamo soprattutto di risolvere i problemi di viabilità che costituiscono disagi nella connessione tra i centri più grandi e quelli più piccoli. Un tema importantissimo per la Provincia. Milioni sono stati spesi per le manutenzioni, e altrettanti sono stati investiti negli interventi post alluvionali del 2024, oggi parzialmente conclusi”.

Sull’edilizia scolastica la Provincia si impegna a lavorare ancora di più il prossimo anno. “Siamo consapevoli che i soldi che abbiamo per la tenuta dell’edilizia scolastica sono pochissimi. Ed è frustrante – ammette la presidente – Quest’anno abbiamo portato avanti i lavori Pnrr che avevamo. Adesso ci stiamo occupando del più ampio con l’intervento sull’edificio di via Calafati, una possibile risposta ideale ai problemi degli spazi scolastici del capoluogo e del contesto provinciale. Teniamo alla dignità delle nostre scuole e degli studenti”. Proprio per questo la Provincia ha lavorato in modo innovativo anche rispetto all’educativa per la disabilità nelle scuole superiori, lavorando con i nuovi strumenti forniti dalla normativa e lanciandosi così nel nuovo codice del Terzo Settore per la ricerca di nuove soluzioni. Queste ultime anche legate alle prestazioni sanitarie necessarie a ragazzi con disabilità specifiche non effettuabili da insegnanti di sostegno, educatori o dal personale ATA.

Accenno particolare è stato fatto anche alla nuova convenzione del SAPE (Servizio Associato Politiche Europee), approvato dalla Provincia e dai Comuni del territorio nei giorni scorsi, attraverso la quale le amministrazioni locali, coordinate dalla Provincia, portano avanti le attività relative alla progettazione e partecipazione ai bandi per l’accesso ai fondi europei, ma anche alle linee di finanziamento nazionali e regionali. Uno dei più importanti obiettivi ottenuti quest’anno grazie al lavoro del SAPE è stato la costituzione ufficiale della Comunità di Energia Rinnovabile (CER), un modello innovativo e una prima esperienza di comunità energetica solidale a trazione pubblica in Italia, nata con l’obiettivo di generare benefici economici, sociali e ambientali attraverso l’autoconsumo di energia rinnovabile.

“Vogliamo farci trovare pronti su tutto senza dover stare solo sull’emergenza dove purtroppo stiamo abitualmente a causa della mancanza di risorse. È profondamente ingiusto che le Province debbano lavorare in questo modo, sia per coloro che lavorano al suo interno sia per i cittadini”. Un parere condiviso dalla vice presidente della Provincia di Livorno, Eleonora Agostinelli: “La Provincia è un tavolo a cui mancano due gambe. L’utenza, giustamente, chiede cose importantissime di cui ogni Provincia è direttamente responsabile, come le scuole e le strade, ma noi non abbiamo i mezzi economici. Una mancanza che si riflette sui lavoratori e, soprattutto, sull’organico. È assolutamente necessario mettere in campo una legge che regoli e permetta di aprire una nuova porta per la ricostruzione dell’ente”. Presenti alla conferenza anche Irene Nicotra (funzionaria della Provincia e presidente del CdA) e l’ingegnere Ilaria Buti. “La volontà di raggiungere gli obiettivi prefissati è un elemento caratterizzante della Provincia. – interviene Buti – Tutto ciò che si riesce a realizzare in carenza di finanziamenti è grazie all’impegno dei responsabili di servizio”.

