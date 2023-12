Provincia, la presidente Scarpellini tira le somme del 2023

Tanti progetti e pochi fondi. Avanti con gli investimenti del Pnrr, i servizi dedicati alle pari opportunità, la viabilità, la gestione del Museo di storia naturale del Mediterraneo e del trasporto degli studenti con disabilità. Sul tema scuola realizzata una ricognizione ragionata sugli immobili, da discutere a gennaio con i dirigenti scolastici

di Giulia Bellaveglia

In occasione della fine del 2023, la presidente della Provincia di Livorno Sandra Scarpellini ha voluto tracciare un resoconto sulle principali attività svolte nel corso dell’anno. Il primo punto trattato è stato quello relativo al bilancio preventivo 2024/2026. “Un documento – dice – approvato poche ore fa, che registra 27 milioni e mezzo di euro di entrate tributarie e ben oltre 14 milioni di contributi che questa istituzione deve come contributo alla finanza pubblica. Una situazione frustrante dalla quale si evince che questo ente, com’è noto, non gode più di alcuna reale autonomia, ma si pretende che agisca come se ne avesse. Qui dentro ci sono tante persone con grandi capacità e voglia di fare, ma dal punto di vista politico, non c’è alcun segnale che si voglia almeno provare a rimettere mano alla situazione. Porteremo avanti gli investimenti del Pnrr, i servizi dedicati alle pari opportunità, alla viabilità e alla gestione del Museo di storia naturale del Mediterraneo. Comunico inoltre che, con grande sforzo, ci occuperemo anche, almeno fino a giugno, della gestione del trasporto degli studenti con disabilità”.

Poi l’attenzione si sposta sul tema della scuola. “Nel 2023 – prosegue Scarpellini – è stato fatto tutto ciò che ci eravamo promessi di fare per il bene dei ragazzi e delle loro famiglie. Abbiamo realizzato una ricognizione ragionata degli immobili di nostra proprietà ad uso scolastico, analizzando l’esistenza, o meno, di sufficienti garanzie di sicurezza. Il dato che è emerso è lampante: a Livorno città ci sono pochi spazi per tanti alunni, mentre per la provincia è l’esatto opposto, tanti spazi, anche se spesso eccessivamente vetusti o non adatti e quindi poco accattivanti, per pochi ragazzi. Sempre in questa zona inoltre si registrano grandi carenze legate al trasporto pubblico extraurbano. A gennaio incontreremo i dirigenti scolastici per capire, insieme a loro, come poter agire nel miglior modo possibile in questo campo”.

Accanto a lei il vicepresidente Pietro Caruso. “Una tra le cose che più mi fanno arrabbiare – spiega – è che si affermi che qui manca la voglia di progettare. Di progetti belli, utili e già pronti, ce ne sono tantissimi, ma se non ci sono i fondi per realizzarli il nostro sforzo non porta da nessuna parte”.

