Qualità dell’aria, approvazione all’unanimità del Consiglio Comunale

L’approvazione all’unanimità dell’atto che riguarda la qualità dell’aria e i fumi in porto rappresenta un grande successo per la città, per il Consiglio Comunale e per tutte le forze politiche di maggioranza ed opposizione, capaci di condurre un percorso comune nell’interesse di Livorno. “L’approvazione – spiega il sindaco Salvetti – è anche una conferma della puntuale attenzione dei cittadini riuniti in comitati specifici e del riscontro che questa attenzione trova nella politica ambientale dell’amministrazione che guido. Dal 2019 abbiamo scelto di mettere la sostenibilità ambientale e il superamento delle criticità presenti nella nostra città su questo fronte come elementi fondamentali dell’agire politico e amministrativo. La liberazione e bonifica, dell’area ex Lonzi, il percorso con Eni per la riconversione in Bioraffineria, il superamento definitivo dell’inceneritore, il piano del verde in città, la convinzione netta con atti conseguenti sul non alla discarica del Limoncino sono solo gli elementi più rilevanti di un quadro complessivo che vuol fare di Livorno una città che finalmente riequilibra le esigenze produttive e del lavoro con quelle ambientali. La vicenda dei fumi in porto e della lotta all’inquinamento sono l’esempio attuale di come si può e si deve lavorare per una Livorno ancora più vivibile, più vivibile così come ci dicono i rilevamenti degli enti preposti di livello europeo e da parte di Legambiente che individuano Livorno tra le città migliori e capaci di crescere così come ci chiedono i dettami dell’unione europea”.

