Referendum di domenica 8 e lunedì 9 giugno, le informazioni utili

Votanti, orari e modalità per il rilascio dei documenti, servizio di trasporto per non deambulanti, elenco dei seggi privi di barriere architettoniche, le modifiche alla viabilità. Le sezioni elettorali della scuola Micheli provvisoriamente spostate in via Stenone

Gli elettori italiani saranno chiamati domenica 8 e lunedì 9 giugno ad esprimersi su 5 quesiti referendari abrogativi. I seggi saranno aperti domenica 8 giugno dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 9 giugno dalle ore 7 alle ore 15. Subito dopo la chiusura delle urne, lunedì 9 giugno, avranno inizio le operazioni di scrutinio. Sulla pagina “Referendum dell’8 e 9 giugno 2025” di questo sito internet sono disponibili informazioni e documenti sui servizi forniti dal Comune in occasione dei referendum e sulle modalità di voto. Sono disponibili anche le istruzioni per presidenti di seggio e scrutatori.

Corpo elettorale

A Livorno, in base ai dati aggiornati al 15° giorno antecedente le elezioni, gli aventi diritto al voto per i Referendum popolari sono 121.584.

Sezioni elettorali

Le sezioni elettorali cittadine sono 172.

Le sezioni ubicate presso la scuola primaria Micheli di piazza XI Maggio, causa importanti lavori di ristrutturazione, sono state trasferite provvisoriamente nel complesso scolastico delle scuole Fermi-Campana di via Stenone, specificamente:

• le sezioni elettorali nn. 73, 74, 75 e 76 sono temporaneamente trasferite presso la scuola secondaria di primo grado “Enrico Fermi” in via Stenone n. 12 (piano primo);

• le sezioni elettorali nn. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 sono temporaneamente trasferite presso la scuola primaria “Campana” in via Stenone n. 18 (piano terra e primo piano).

Come si vota

Per votare occorre presentarsi al proprio seggio (il numero è riportato sulla tessera elettorale) muniti della tessera elettorale e di un documento d’identità (carta d’identità o altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione o da un ordine professionale, purché munito di fotografia; sono valide anche le tessere di riconoscimento rilasciate dall’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, purché convalidate da un comando militare).

I documenti di identificazione, purché regolari, saranno accettati ai fini del voto anche se scaduti.

In mancanza di idoneo documento, l’elettore può essere identificato da uno dei membri dell’ufficio elettorale di sezione che lo conosca personalmente, o da parte di un altro elettore della sezione che ne attesti l’identità.

Rilascio nuove Tessere elettorali

Per il rilascio di nuove tessere elettorali (per esempio per esaurimento dello spazio per il timbro), di duplicati per smarrimento o deterioramento, e di tagliandi adesivi per cambio di abitazione all’interno dello stesso Comune, sono previste aperture straordinarie degli uffici con le seguenti modalità:

presso l’Ufficio Elettorale di piazza del Municipio 50 (Comune nuovo) piano primo fino a giovedì 5 giugno tutte le mattine dalle ore 9 alle ore 13; martedì 3 e giovedì 5 giugno anche in orario pomeridiano dalle ore 15.30 alle ore 17.30;

venerdì 6 giugno orario continuato dalle ore 9 alle ore 18;

sabato 7 giugno orario continuato dalle ore 9 alle ore 18;

domenica 8 giugno orario continuato dalle ore 7 alle ore 23;

lunedì 9 giugno orario continuato dalle ore 7 alle ore 15.

Presso lo Sportello servizi al cittadino Area nord (piazza Saragat 1) fino a venerdì 6 giugno apertura dalle ore 9 alle ore 13; martedì 3 e giovedì 5 giugno anche in orario pomeridiano 15.30-17.30;

sabato 7 giugno orario continuato 9-18;

domenica 8 giugno orario continuato 7-20;

lunedì 9 giugno orario continuato 7-15.

Presso lo Sportello servizi al cittadino Area sud (via Settembrini 33) fino a venerdì 6 giugno apertura dalle ore 9 alle ore 13; martedì 3 e giovedì 5 giugno anche in orario pomeridiano 15.30-17.30;

sabato 7 giugno orario continuato 9-15;

domenica 8 giugno orario continuato 8-20;

lunedì 9 giugno orario continuato 7-15.

Nei giorni di votazione, domenica 8 e lunedì 9 giugno, sarà attivo un servizio per il rilascio di tessere elettorali e tagliandi adesivi presso i seguenti plessi scolastici:

Scuola Media “Micali”, succ.le via degli Archi 66;

Scuola Elementare “Villa Corridi,”, via del Vecchio Lazzaretto n. 26;

Scuola Elementare “Campana”, via Stenone 18.

Si ricorda che in caso di trasferimento di residenza da un Comune a un altro, è il nuovo Comune di residenza che rilascia la nuova tessera elettorale, ritirando quella vecchia.

Per gli altri Servizi anagrafici (rilascio Carte d’Identità, cambi di residenza, irreperibilità, Aire, ecc.) sono previste aperture straordinarie degli uffici con le seguenti modalità:

Ufficio Anagrafe (piazza del Municipio 50 piano terra) per Carte d’Identità:

sabato 7 giugno dalle ore 9 alle ore 13;

domenica 8 giugno dalle ore 7 alle ore 23;

lunedì 9 giugno dalle ore 7 alle ore 15.

Ufficio Anagrafe (piazza del Municipio 50 piano terra) per cambi di residenza, irreperibilità, Aire, ecc:

sabato 7 giugno dalle ore 14 alle ore 18;

domenica 8 giugno dalle ore 9 alle ore 20;

lunedì 9 giugno dalle ore 8 alle ore 15.

Centro Servizi Area Nord (piazza Saragat):

sabato 7 giugno dalle ore 9 alle ore 18;

domenica 8 giugno dalle ore 7 alle ore 20;

lunedì 9 giugno dalle ore 7 alle ore 15.

Centro Servizi Area Sud (via Settembrini 33):

sabato 7 giugno dalle ore 9 alle ore 15;

domenica 8 giugno dalle ore 8 alle ore 20;

lunedì 9 giugno dalle ore 7 alle ore 15.

Votare con l’assistenza di un accompagnatore

Gli elettori portatori di handicap fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto (per es. i ciechi), possono andare a votare con l’assistenza di un accompagnatore di fiducia. Per il voto assistito occorre l’annotazione permanente sulla tessera elettorale (sigla AVD), a meno che l’impedimento fisico sia evidente, oppure il vecchio libretto di invalidità civile, oppure una certificazione medica rilasciata gratuitamente dall’Azienda Sanitaria, anche in precedenza per altri scopi. La certificazione medica per il voto assistito può essere utilizzata anche per usufruire del servizio di trasporto per elettori non deambulanti. Questo il calendario delle visite predisposto per i prossimi giorni dall’Asl Toscana Nord Ovest:

presso il Centro Socio Sanitario Livorno Nord, in via Fiera di Sant’Antonino 3: venerdì 6 giugno dalle ore 9 alle ore 12.00; sabato 7 giugno dalle ore 9.00 alle ore 12.00; domenica 8 giugno la mattina dalle ore 9.30 alle ore 12.30, il pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00; lunedì 9 giugno dalle 7.30 alle 9.00.

Presso il presidio Ospedaliero di Livorno, in viale Alfieri 36: sabato 7 giugno dalle ore 10 alle ore 12 e domenica 8 giugno dalle ore 10 alle ore 12.

Medici oculisti, 4° padiglione dell’Ospedale, piano terra: venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 e lunedì 9 giugno, sempre dalle ore 10 alle ore 12.

Servizio trasporto elettori non deambulanti

Per consentire ai cittadini non deambulanti (con gli eventuali accompagnatori) di recarsi ai seggi per il voto, è disponibile il servizio di trasporto “a chiamata” completamente gratuito istituito dal Comune di Livorno con mezzo munito di pedana monta carrozzelle. Quest’anno il servizio consente di prelevare l’elettore non deambulante alla porta dell’appartamento al piano in cui risiede, anche nel caso in cui l’edificio sia sprovvisto di ascensore.

Il servizio può essere richiesto e prenotato venerdì 6 giugno dalle ore 15 alle ore 17, sabato 7 giugno al mattino dalle ore 9 alle ore 12, domenica 8 giugno dalle ore 7 alle ore 23, lunedì 9 giugno dalle ore 7 alle ore 14 inviando una mail all’indirizzo [email protected] (nella mail specificare indirizzo e recapito telefonico per essere contattati per l’appuntamento) oppure telefonando al numero 0586 820371.

Votare in una sezione priva di barriere architettoniche

Gli elettori non deambulanti, quando la sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto recandosi (usufruendo del servizio comunale per non deambulanti o autonomamente) presso una delle 25 sezioni esenti da barriere architettoniche, qui elencate:

5

Scuola elementare “M. D’Azeglio” Via dei Mulini a Vento n.2

7

Scuola elementare “C. Bini” Via C. Bini n. 22

13

Scuola media “G. Borsi” via della Coroncina n. 21

23

Scuola elementare “A. Benci” Via Bernardina n. 35

24

Scuola elementare “Campana” via Stenone, n. 18

28

Scuola elementare “Campana” via Stenone, n. 18

32

Scuola elementare “Campana” via Stenone, n. 18

35

Scuola media “Micali” succ. (Ex Tesei) Via degli Archi n. 66

47

Scuola elementare “E. De Amicis” V.le G. Marconi n. 77

50

Scuola media “San Gaetano” Via San Gaetano n. 19

56

Scuola media “G. Mazzini” Via G. Targioni Tozzetti n. 5

68

Scuola elementare “G. Puccini” Via E. Zola n.75

70

Scuola media “E. Fermi” Via N. Stenone n. 12

77

Scuola elementare “A. Modigliani” Via A. M. E. Agnoletti n. 3

87

Scuola media “Michelangelo” Via R. Dudley n. 3

93

Scuola elementare “G. Rodari” V.le Risorgimento n. 140

103

Scuola elementare “A. Razzauti” Via Basiliacata n. 17/a

107

Scuola elementare “P. Albertelli” Via P. Albertelli n. 1

109

Scuola media “Bartolena” (ex XI Maggio) Via E. Bois n. 14

120

Scuola media “B. Brin” Via Sardegna n. 25

126

Scuola elementare “C. Cattaneo” Via C. Cattaneo, n. 5

135

Scuola elementare “G. Carducci” Via D. Provenzal, n. 27

153

Scuola elementare “A. Gramsci” Via Campania, n. 39

155

Scuola elementare “P. Thouar” Via Niccodemi, n. 1

159

Scuola elementare “Villa Corridi” Via del Vecchio Lazzeretto, n. 26

L’elettore non deambulante che si reca a votare in un seggio privo di barriere architettoniche diverso dal suo, deve esibire al seggio, oltre alla tessera elettorale, un’attestazione medica appositamente rilasciata, gratuitamente, dall’Azienda Sanitaria (nel paragrafo precedente è riportato il calendario dell’Azienda Sanitaria con orario e sedi dove vengono effettuate le visite). La certificazione va bene anche se rilasciata in precedenza per altri scopi. In alternativa può essere esibita una copia autentica della patente di guida speciale.

Modifiche alla viabilità

Per facilitare gli spostamenti del personale impegnato nelle operazioni elettorali e il raggiungimento dei seggi da parte degli elettori, da sabato 7 a lunedì 9 giugno saranno sospese tutte le ztl e tutte le zsc cittadine. Su tutto il territorio cittadino sarà quindi consentito il transito (anche ai varchi elettronici) e la sosta dei veicoli, tranne per la ztl notturna “A” del quartiere Venezia che la sera di sabato 7 giugno sarà attiva, mentre sarà temporaneamente abrogata domenica 8 e lunedì 9 giugno dalle ore 20 alle ore 5 del mattino successivo, orari in cui normalmente è attiva. Dalle ore 20 di sabato 8 giugno fino al termine delle operazioni elettorali, nell’area antistante alla Banca d’Italia (in piazza del Municipio) sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto veicoli utilizzati dai presidenti di seggio, con temporanea soppressione dei posti auto a pagamento e di quelli riservati ai taxi.

I quesiti referendari

Questo il testo dei 5 quesiti referendari che gli elettori troveranno sulle schede:

1. Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione

«Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, come modificato dal d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, dalla sentenza della Corte costituzionale 26 settembre 2018, n. 194, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145; dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40; dalla sentenza della Corte costituzionale 24 giugno 2020, n. 150; dal d.l. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147; dal d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 9/06/2022, n. 150); dalla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2024, n. 22; dalla sentenza della Corte costituzionale del 4 giugno 2024, n. 128, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?».

2. Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale

«Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.”?»

3. Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi

«Volete voi che sia abrogato il d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, avente ad oggetto “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” limitatamente alle seguenti parti: Articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b-bis)”; comma 1-bis, limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “, in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; Articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?»

4. Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività’ delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione

«Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, in tema di “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146,convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?»

5. Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana

«Volete voi abrogare l’articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante “Nuove norme sulla cittadinanza”?»

Referendum 8 e 9 giugno: sezioni elettorali della scuola Micheli provvisoriamente spostate in via Stenone

A causa dei lavori di ristrutturazione in corso presso la scuola primaria Micheli di piazza IX maggio, in occasione delle consultazioni referendarie di sabato 8 e domenica 9 giugno, le sezioni elettorali normalmente ubicate nell’edificio scolastico saranno spostate temporaneamente presso il complesso Fermi-Campana, in via Stenone.

Le sezioni coinvolte sono le seguenti:

• Sezioni elettorali numero 73, 74, 75 e 76, che saranno trasferite presso la scuola secondaria di primo grado Enrico Fermi in via Stenone 12 (piano primo);

• Sezioni elettorali numero 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32, che saranno presso la scuola primaria Campana in via Stenone 18 (piano terra e primo piano).

Le sezioni elettorali prive di barriere architettoniche presenti nel plesso delle Micheli (ossia la n. 24, 28 e 32 , contraddistinte con la H) saranno posizionate alle scuole Campana in via Stenone 18 al piano terra.

