Salvetti presenta la sua candidatura: “Vogliamo una Livorno del 2030 con più occasioni di lavoro”

A sostenerlo +Europa, Europa Verde, Italia Viva, Livorno Civica, Partito Democratico, Partito Socialista Italiano e Sinistra Italiana

di Giulia Bellaveglia

Il sindaco Luca Salvetti si è presentato ufficialmente in qualità di candidato sindaco, per il secondo mandato consecutivo, per la coalizione +Europa, Europa Verde, Italia Viva, Livorno Civica, Partito Democratico, Partito Socialista Italiano e Sinistra Italiana. “Vedere una sala così piena – dice Salvetti – di persone che hanno voglia di stare insieme, di fare comunità, è una grandissima emozione. Cinque anni fa abbiamo detto La forza di guardare oltre, quella forza l’abbiamo trovata con l’impegno di fare mille cose e di mille che devono esser fatte. Livorno ha imboccato la via della crescita e ne aveva davvero bisogno, stava attraversando un momento in cui era arrabbiata con se stessa. Noi abbiamo lavorato perché ciò venisse superato e chi ci osserva, ma anche chi ci vive, questo lo ha notato. Nella prossima legislatura ci sarà l’opportunità di continuare un progetto già avviato da questa amministrazione, una cosa che non accade dal 2009. Lo vogliamo con forze affiatate che hanno in comune l’amore per la città, il rispetto per le persone e per i diritti di tutti, il lavoro sano e l’antifascismo, una matrice della nostra città a cui non rinunciamo e non rinunceremo per niente al mondo. Il percorso di questi 5 anni è frutto di una programmazione bella e articolata che deve procedere in questo senso con pragmatismo e intelligenza. Un percorso che abbiamo portato avanti affrontando quattro eventi imprevisti: la pandemia, la guerra e la conseguente crisi energetica, gli investimenti del Pnrr e un porto sicuro per i migranti. Quattro aspetti che hanno visto rispondere una città coraggiosa, con un grande cuore. Vogliamo una Livorno del 2030 con più occasioni di lavoro, lavoro sicuro, che consenta di tornare a casa, non come in quel disgraziato episodio di Firenze, più sicura in tema di rischi ambientale e Protezione Civile. Una Livorno più verde, aperta al mondo e solidale, a misura di bambini, di donne e di anziani e capace di completare un salto culturale già avviato da tempo”.

