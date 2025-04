Scoperta la targa in ricordo di Lanciotto Gherardi

di Martina Romeo

“Questo momento rientra in un percorso di scoperta e valorizzazione delle storie dei personaggi legati a questa città”. Così il sindaco Salvetti scoprendo la targa sull’edificio in via Pellettier 64 in memoria di Lanciotto Gherardi, partigiano del Comitato di Liberazione Nazionale livornese. La targa è stata richiesta dal circolo Pd San Marco Pontino nel luogo dove Lanciotto Gherardi ha risieduto e dove hanno continuato a vivere i discendenti con la seguente motivazione: “Vogliamo ricordare il suo grande coraggio ed onorare il suo enorme sacrificio umano per gli altri e per la libertà delle giovani generazioni livornesi”. Gherardi morì il 19 luglio del 1944 nei pressi di Quercianella. Aveva 42 anni. A Livorno gli è stata dedicata la sezione del Pci di via Garibaldi e intitolata una via nei pressi di Villa Fabbricotti. “Un ringraziamento alla giunta e alla toponomastica che hanno accettato la nostra proposta – ha aggiunto Silvia Ghelardi, segretaria circolo Pd San Marco Pontino – Anche questa inaugurazione darà ai giovani un altro spunto di riflessione sulla Resistenza e la storia della Liberazione”.

