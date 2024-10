Simone Lenzi si è dimesso dall’incarico di assessore

Nel corso di una conferenza stampa, il sindaco Salvetti ha parlato della vicenda come della "prima disarmonia della squadra di giunta dal 2019 e di dimissioni come unica strada percorribile"

Simone Lenzi si è dimesso, con effetto immediato, dall’incarico di assessore alla Cultura. La decisione è stata presa a seguito dei post pubblicati dalla stesso Lenzi sul social X (già Twitter) a cui sono seguite diverse polemiche. Nel corso di una conferenza stampa (diretta Fb), il sindaco Salvetti ha parlato della vicenda come della “prima disarmonia della squadra di giunta dal 2019 e di dimissioni come unica strada percorribile. Simone si è assunto le responsabilità; ha chiesto scusa ma non poteva bastare”. Le deleghe di Lenzi vengono prese in carico da Salvetti che le terrà, parole sue, un bel po’ di tempo.

La lettera di Lenzi: “Mi scuso dal profondo del cuore. Qui motivo le mie dimissioni”

