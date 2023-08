Teatro 4 Mori al completo per Elly Schlein: “Salario minimo, raccolte 300mila firme”

La segretaria nazionale a Livorno per la campagna estiva Dalla piazza alla spiaggia promossa dal Pd toscano: "La contrattazione collettiva non può scendere sotto una certa soglia perché sotto quella soglia non è lavoro ma sfruttamento". Mirabelli e Franchi le regalano una maglia della Festa de L’Unità con il numero 1

di Giulia Bellaveglia

Al suo arrivo intorno alle 21.10, 40 minuti dopo l’orario previsto, il Cinema Teatro 4 Mori è già tutto esaurito da almeno un’ora. In totale circa 800 persone tra dentro e fuori. La segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein arriva Livorno a conclusione della campagna estiva “Dalla piazza alla spiaggia” ideata per promuovere i contenuti della proposta di legge parlamentare sul salario minimo e raccogliere firme a riguardo. All’ingresso del teatro concede ai giornalisti presenti un breve intervento. “Stasera – dice – siamo qui per festeggiare un circolo di iniziative. Ringrazio il Pd toscano che ha anticipato quello che è poi diventato l’impegno di tutte le forze di opposizione per chiedere che in Italia vi sia finalmente un salario minimo. Una proposta unitaria che vuole rafforzare la contrattazione collettiva, perché ci sono ancora tanti, troppi, contratti che condannano interi settori dell’economia alla precarietà. Prendiamo il contratto comparativamente più rappresentativo di un settore e facciamolo valere per tutte le lavoratrici e i lavoratori di quel settore, anche quelli non direttamente coperti da quel contratto. La contrattazione collettiva non può scendere sotto una certa soglia perché sotto quella soglia non è lavoro ma sfruttamento. Sono contenta che siamo riusciti a far partire una raccolta firme che ha già ottenuto più di 300mila sottoscrizioni. Vogliamo invitare tutte le italiane e gli italiani che credono che lavoro e povero non debbano più stare nella stessa frase ad aderire a questa proposta firmando sul sito salariominimosubito.it. Qualche settimana fa sul Financial Times c’era scritto che il salario minimo ha superato, dove è stato adottato, la prova dell’alta inflazione e non ha avviato alcuna spirale inflazionistica: un aspetto che smonta tanti argomenti che abbiamo sentito in questi mesi da parte di una destra che non ha né risposte né proposte alternative”. Poi Schlein fa il suo ingresso in teatro accolta dagli applausi e, una volta sul palco, i segretari livornesi Federico Mirabelli e Alessandro Franchi le regalano una maglia de La Festa de L’Unità con il numero 1. Presenti, tra gli altri, la vicesindaca Libera Camici, il consigliere regionale Pd Francesco Gazzetti, il sindaco di Firenze Dario Nardella, quello di Prato Matteo Biffoni, l’assessora regionale Alessandra Nardini e la leader del Movimento 5 Stelle, invitata dal Pd, Stella Sorgente. “La serata di Livorno conclude la fase agostana della nostra campagna sul salario minimo, che ha visto oltre 150 banchetti organizzati sul territorio regionale con 4mila firme cartacee raccolte, che si aggiungono ad altre decine di migliaia apposte on line nella piattaforma salariominimosubito.it che ha raggiunto le 300mila sottoscrizioni. Si usa dire che i cittadini si sono allontanati dalla politica, ma in realtà é la politica che tante volte si è allontanata dai cittadini, perché non ha presidiato le loro istanze. Noi ci vogliamo essere, vogliamo ribaltare questa dinamica, con la campagna sul salario minimo, così come quella che abbiamo intrapreso sulla sanità pubblica. Entrambe proseguiranno nelle prossime settimane” dice Diego Blasi, portavoce e responsabile dell’iniziativa politica del Pd toscano.

Condividi: