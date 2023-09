Ufficiale, il centrosinistra sceglie Salvetti per le amministrative del 2024

Il segretario comunale del Pd, Federico Mirabelli: "Pensiamo che Luca Salvetti sia la persona giusta per interpretare questa fase di cambiamento della città”. Nocchi +Europa: "Salvetti è colui che può tenere insieme questa alleanza politica"

di Giulia Bellaveglia

“Pensiamo che Luca Salvetti sia la persona giusta per interpretare questa fase di cambiamento della città”. Così, annunciando ufficialmente il sostegno alla ricandidatura di Luca Salvetti a sindaco per le elezioni di giugno 2024 da parte delle forze centro sinistra, il segretario comunale del Pd Federico Mirabelli ha aperto la conferenza stampa dedicata alla campagna di ascolto organizzata e promossa da +Europa, Italia Viva, Livorno Civica, Partito Democratico, Partito Socialista Italiano e Sinistra Italiana, dal titolo “La parola alle idee”, con l’obiettivo di generare un contributo di visioni per costruire un progetto di città che guardi alla Livorno del 2030. Tre eventi, con cadenza mensile (il primo avrà luogo il 21 ottobre con luogo e ora ancora da stabilire, mentre gli altri 2 sono in attesa di programmazione) dove persone, progetti, realtà associative, economiche, culturali e sociali saranno al centro di uno spazio di confronto. Prima di ogni evento, i cittadini potranno inviare il proprio contributo scrivendo all’indirizzo mail [email protected].

“Uno spazio di condivisione – prosegue Mirabelli – aperto a tutti per costruire la Livorno del futuro. Un ambito in cui i bisogno dei livornesi saranno centrali. Sanità, transizione ecologica, porto, scuola, turismo e molti altri saranno i temi trattati per cercare di ragionare su che cosa è stato fatto e cosa ancora deve essere fatto. Pandemia e crisi energetica hanno sicuramente inciso sul risultato di questa amministrazione che riteniamo comunque positivo”.

Accanto a lui, gli esponenti delle altre forze. “La scelta più giusta – commenta Francesca Ricci per Livorno Civica – Terzo settore, sostenibilità, giovani, istruzione e turismo, saranno gli aspetti che ci vedranno impegnati in prima persona”.

“Un microfono aperto – precisa Marco Guercio per Sinistra Italiana – che siamo curiosi di ascoltare, perché proprio da lì arriveranno tanti stimoli per il nostro lavoro”.

“Salvetti – afferma Riccardo Nocchi per +Europa – è colui che può tenere insieme questa alleanza politica. Auspico un confronto anche sulle infrastrutture, per cui la costa non deve più essere considerata come periferica rispetto a Firenze, e naturalmente sul tema dei diritti civili su cui noi non faremo mai un passo indietro”.

“Avendo governato con la pandemia e la guerra in Ucraina – aggiunge Renato Stasi per Italia Viva – Salvetti merita un’altra opportunità. In questa unione abbiamo riscontrato, da parte nostra, una convergenza di programmi”.

“Qui c’è una sinistra riformista che ci rappresenta a pieno – dice Sonia Baronti del Partito Socialista Italiano – Sicurezza, sociale, cultura ed educazione, saranno i nostri cavalli di battaglia”.

