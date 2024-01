Ufficiale, sabato Guarducci si presenta come candidato sindaco

Alessandro Guarducci, ex caporedattore de "Il Tirreno", esce allo scoperto. Sabato 27 gennaio alle 10,30 al Grand Hotel Palazzo sarà presentato come candidato sindaco per la lista civica "Livorno Torna Grande” appoggiata anche dal centrodestra

Sabato 27 gennaio alle 10,30 al Grand Hotel Palazzo di Livorno, viale Italia 195, si terrà la presentazione alla stampa e alla città del candidato a sindaco Alessandro Guarducci e della sua lista civica “Livorno Torna Grande” appoggiata anche dal centrodestra e da altri partiti, in fase di definizione, che faranno comunque parte della coalizione.

“Mi sono ispirato – sostiene Alessandro Guarducci – a uno slogan di Ronald Reagan: Make America Great Again. Oggi dico “facciamo Livorno di nuovo grande”, perché la nostra città è nata per essere grande e non può essere condannata alla mediocrità come sta invece accadendo”. “Livorno grande lo è stata per davvero – continua l’ex caporedattore del Tirreno – in passato, anzi grandissima: è stata il capolavoro dei Medici, un florido porto diventato il più importante emporio del Mediterraneo; è stata la capitale europea dell’editoria; ha visto nascere il cinema in Italia; ha inventato il turismo balneare, con il primo stabilimento sul mare in Italia, e ha promosso quello termale richiamando re e regine da mezza Europa; quindi è diventata sede delle più importanti industrie nazionali. Oggi di questo glorioso passato rimane poco e nulla eppure la nostra meravigliosa Livorno ha tutte le potenzialità per poter tornare a emergere: perciò smettiamola di accontentarci e di sottovalutarci, cominciamo a fare di nuovo scelte coraggiose così come in passato le hanno fatte i nostri predecessori e trasformiamo il senso di appartenenza di questa meravigliosa comunità in energia attiva per progredire. Un livornese non può arrendersi al declino che oggi è sotto i suoi occhi. Livorno merita di più”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©