Poliziotta libera dal servizio sventa furto in abitazione

L'agente della questura ha notato dalla finestra della propria casa un ragazzo e una ragazza che tentavano di forzare una finestra con due cacciaviti; è scesa in strada e li ha rincorsi mentre il fidanzato ha chiamato il 112. La ragazza denunciata per furto in abitazione in concorso e falsa attestazione sull’identità; il ragazzo, minore di anni 14, veniva segnalato al Tribunale per i Minori

Un’agente della questura di Livorno, libera dal servizio, ha notato dalla finestra della propria abitazione due giovanissimi, un ragazzo e una ragazza presumibilmente minori, che hanno tentato di forzare un finestra di un’abitazione con due cacciaviti. I ragazzi, vistisi scoperti, si sono dati subito alla fuga.

A questo punto l’operatrice di polizia li ha rincorsi, mentre il fidanzato ha richiesto prontamente sulla linea di emergenza l’intervento di una volante che immediatamente è intervenuta sul luogo e ha rintracciato i due ragazzi a poca distanza grazie alla descrizione dettagliata data della collega.

I due, sprovvisti di qualsiasi tipo di documento, hanno dichiarato di essere cittadini croati minorenni di anni 11 e 13, sono stati quindi accompagnati negli uffici della questura per la loro identificazione.

Dagli accertamenti successivi la giovane è risultata essere maggiorenne ed è stata quindi indagata in stato di libertà per tentato furto in abitazione in concorso e falsa attestazione sull’identità mentre l’altro, minore di 14 anni, è stato segnalato al Tribunale per i Minori.

Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

