25 novembre, cinque luoghi simbolici si illuminano di rosso

Il Bastione della Matilde

Da Livorno a Piombino, fino a Portoferraio, passando per l'Interporto Vespucci: cinque luoghi simbolici si accendono in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Iniziativa promossa dall'Autorità portuale, in collaborazione con la Marina Militare e l'Interporto, per lanciare un messaggio condiviso di solidarietà, rispetto e impegno civile

Cinque luoghi simbolici, tre porti, un unico messaggio. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale si illuminerà di rosso, unendo idealmente Livorno, Piombino e Portoferraio in un gesto collettivo di solidarietà e impegno civile. A Livorno si accenderanno il Bastione della Matilde, il Faro e l’Interporto Toscano Amerigo Vespucci; a Piombino la Stazione Marittima e a Portoferraio le mura della Linguella. L’iniziativa, promossa dal Comitato Unico di Garanzia dell’Autorità di Sistema Portuale, nasce dalla collaborazione con la Marina Militare e l’Interporto Toscano Amerigo Vespucci. Luoghi diversi per storia e funzione, ma legati da un’identità comune. Il Bastione della Matilde e le mura della Linguella custodiscono la memoria delle città di mare; il Faro di Livorno rappresenta il legame con la navigazione e l’apertura verso il mondo; la Stazione Marittima di Piombino è luogo quotidiano di incontro e collegamento con le isole. L’Interporto Toscano Amerigo Vespucci, cuore della piattaforma logistica dell’entroterra, porta questo messaggio oltre i confini del porto, coinvolgendo idealmente il mondo delle imprese, dei trasporti e del lavoro che collega la costa ai territori.

Questi cinque luoghi disegneranno una simbolica linea rossa che unisce il mare, le isole e l’entroterra. Una linea che attraversa territori e comunità differenti, portando lo stesso messaggio di rispetto, libertà e dignità delle donne. Le comunità portuali di Livorno, Piombino e Portoferraio sono storicamente parte integrante della vita economica, sociale e civile dei rispettivi territori. Comunità cresciute attorno al lavoro, alla solidarietà e alla coesione, capaci di riconoscersi anche nelle grandi battaglie per i diritti e l’uguaglianza.

Con questa iniziativa, l’Autorità di Sistema Portuale, la Marina Militare e l’Interporto Toscano Amerigo Vespucci intendono rivolgere un messaggio all’intero cluster marittimo, portuale e logistico, alle istituzioni, alle imprese e a tutte le donne e gli uomini che ogni giorno contribuiscono alla vita dei nostri porti. Un impegno che si inserisce nel percorso sviluppato dal CUG dell’Autorità portuale per la promozione delle pari opportunità, del benessere organizzativo e della prevenzione delle discriminazioni e della violenza nei luoghi di lavoro. Per le donne che subiscono violenza o stalking è attivo il numero nazionale gratuito 1522, disponibile 24 ore su 24.

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