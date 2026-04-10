35 anni dal Moby Prince: il Prefetto accoglie il presidente Pittalis. “Verità e sviluppo per Livorno”

Incontro a Palazzo del Governo in occasione del 35° anniversario della tragedia. Al centro del colloquio non solo il percorso verso la verità, ma anche il rilancio infrastrutturale dello scalo livornese e la sicurezza sul lavoro

Questa mattina, alle 10:00, il Prefetto ha ricevuto l’onorevole Pietro Pittalis, Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla tragedia del Moby Prince, arrivato in Prefettura accompagnato dall’onorevole Chiara Tenerini.

L’incontro, svoltosi in un clima di grande cordialità, è avvenuto proprio alla vigilia delle celebrazioni per il 35° anniversario della tragedia. Dopo il colloquio, il Prefetto ha accompagnato Pittalis alla data-path-to-node=”5″ data-index-in-node=”207″>Fortezza Nuova per l’avvio delle cerimonie ufficiali, che sono poi proseguite in Duomo e in Comune.

Verità per il Moby Prince e sviluppo del territorio – Il faccia a faccia è stato l’occasione per fare il punto sul lavoro della Commissione d’inchiesta. La ricerca di verità e giustizia resta una priorità assoluta per le istituzioni, ma il tavolo è servito anche per affrontare i temi caldi dell’attualità livornese.

In particolare, l’attenzione si è spostata sul data-index-in-node=”47″>futuro del porto di Livorno. Tra i punti toccati:

I progetti di espansione e potenziamento delle infrastrutture;

Lo sviluppo della logistica e le connessioni strategiche;

La sicurezza e la tutela del lavoro, temi fondamentali per lo scalo.

Una sinergia tra Roma e Livorno – Il Prefetto ha ringraziato l’onorevole Pittalis, oggi delegato ufficiale della Camera dei deputati per le commemorazioni, per la sensibilità dimostrata verso la città. Durante l’incontro è emerso chiaramente come le sfide del porto di Livorno non siano solo locali, ma abbiano una valenza nazionale. L’obiettivo comune resta quello di unire il dovere della memoria per le vittime del Moby Prince all’impegno concreto per lo sviluppo economico e sociale della comunità livornese.

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