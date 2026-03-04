8 marzo, l’Autorità Portuale celebra il valore del lavoro condiviso

In occasione della Giornata Internazionale della Donna 2026, l’Autorità di Sistema Portuale ha voluto pubblicare un breve video (visibile in fondo all’articolo), realizzato con la collaborazione entusiasta dei dipendenti dell’Ente portuale, che veicola un messaggio semplice ma potente: il lavoro non è soltanto ciò che facciamo ogni giorno, ma ciò che tiene insieme persone, storie e comunità.

Nei porti tutto ciò è particolarmente evidente: ogni attività, grande o piccola, contribuisce a far funzionare un sistema complesso fatto di competenze, responsabilità e collaborazione.

È proprio questa trama di relazioni e professionalità che rende il lavoro portuale un’esperienza collettiva, capace di generare valore non solo economico ma anche sociale. Con questo video l’AdSP ha voluto raccontare, in modo essenziale, il senso di questo legame: il lavoro come spazio di partecipazione, di crescita e di responsabilità condivisa. La Giornata dell’8 marzo rappresenta un’occasione importante per ricordare quanto sia fondamentale continuare a costruire ambienti di lavoro sempre più inclusivi, rispettosi e capaci di valorizzare pienamente il contributo delle donne e degli uomini che ogni giorno rendono vivo il nostro sistema portuale.

