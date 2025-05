A Enrico D’Angelo il prestigioso premio IHTA 2025 – “Personalità dell’Anno settore industria”

Questo riconoscimento è stato attribuito per l'incredibile contributo dell'azienda nell’ambito delle tecnologie innovative per la produzione e purificazione di gas tecnici, con un focus particolare sull’idrogeno prodotto tramite elettrolisi dell'acqua

ErreDue, sotto la leadership di D’Angelo, si è distinta per la sua lunga esperienza nel settore e per la capacità di anticipare i trend del mercato, rendendo l’idrogeno un elemento centrale nel processo di transizione energetica e decarbonizzazione industriale. Tra poco, inoltre, l’azienda è pronta a inaugurare la prima Gigafactory in Italia, un passo fondamentale nella produzione su larga scala di elettrolizzatori per l’idrogeno verde.

Enrico d’Angelo è stato riconosciuto non solo per la sua lungimiranza imprenditoriale, ma anche per l’impegno sociale e ambientale, che si riflette nelle recenti certificazioni ottenute, tra cui la UNI PdR125:2022 per la parità di genere e la ISO 14001:2015 per il sistema di gestione ambientale.

Questo traguardo conferma l’importanza del lavoro di ErreDue e del suo fondatore nel panorama dell’innovazione sostenibile e delle tecnologie green.

La candidatura – Con la presente candidiamo Enrico D’Angelo, fondatore della ErreDue S.p.a., per il premio di “Personalità dell’anno”. ErreDue è una società italiana attiva nella progettazione e produzione di soluzioni altamente innovative e personalizzate per la produzione, miscelazione e purificazione on-site di gas tecnici, tra cui idrogeno prodotto tramite elettrolisi dell’acqua.

Con un’esperienza di 40 nel settore e di guida dell’impresa da 25 anni, D’Angelo si distingue per la propria visione futuristica nel campo dell’idrogeno. All’epoca in cui le potenzialità dell’idrogeno non erano state ancora esplorate, D’Angelo capì l’importanza che quest’ultimo avrebbe ricoperto in futuro, rendendo così ErreDue un key player nell’economia odierna.

Di fatto, questo anno verrà realizzata la prima Gigafactory in Italia nella quale verrà ricollocata parte della linea di produzione di ErreDue. La Gigafactory sarà uno step decisivo nello sviluppo e nella produzione di elettrolizzatori su larga scala, essenziali per l’utilizzo di idrogeno verde in ambiziosi progetti nell’ambito della transizione energetica, di decarbonizzazione dell’industria e della mobilità pesante.

D’Angelo è una personalità che ha saputo abbracciare con intraprendenza le nuove sfide del mondo moderno, mostrando sensibilità a temi legati all’ambiente e alla parità di genere. In virtù di questa attitudine, siamo orgogliosi di aver ottenuto, in questo anno, importanti certificazioni nei due ambiti. La prima certificazione relativa alla parità di genere, la UNI PdR125:2022, attesta l’impegno sostanziale profuso dalla ErreDue verso la riduzione dei gap di genere nel mondo del lavoro e l’attenzione posta ai temi di inclusività verso le minoranze. L’interesse per l’ambiente, intrinseco del business stesso dell’azienda, è coronato dalla certificazione sulla Carbon Footprint e dalla Certificazione ISO 14001:2015 riguardante il sistema interno di Gestione Ambientale. Questo riconoscimento attesta il nostro impegno concreto per la sostenibilità, la tutela dell’ambiente e la riduzione dell’impatto delle nostre attività. Efficienza, responsabilità e rispetto per il pianeta non sono solo parole, ma valori che guidano ogni nostra scelta.

Riteniamo che Enrico d’Angelo rappresenti una personalità di spicco all’interno della ErreDue per il suo ingegno e la sua attitudine alla leadership, fonte di ispirazione per tutto il team, ma anche nel mondo dell’idrogeno in qualità di pioniere e grande esempio di lungimiranza, qualità sintetizzate nella sua persona di imprenditore.

