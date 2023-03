A Roberta Macii il premio Oscar dei Porti 2023

Roberta Macii immortalata in una foto di gruppo scattata un anno fa durante la firma del contratto di appalto integrato per la realizzazione delle opere marittime di difesa e dei dragaggi della Darsena Europa

Alla dirigente dell'AdSP del Mar Tirreno Settentrionale il riconoscimento per i 23 anni di carriera e per i risultati raggiunti nel percorso finalizzato alla realizzazione della Darsena Europa

Un riconoscimento perla carriera e in particolare per i risultati raggiunti nel percorso finalizzato alla realizzazione di una delle infrastrutture portuali più imponenti di Italia, la Darsena Europa, l’opera di espansione a mare con la quale il porto di Livorno mira a traguardare nuovi importanti obiettivi di traffico.

Roberta Macii, fino al 2020 Segretario generale del sistema portuale del Lazio, e oggi dirigente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e vice commissario della Darsena Europa, è stata insignita a Miami del premio “Oscar dei porti 2023”, conferitole per i 23 anni di lavoro nel settore portuale e per aver assegnato in questi anni più di un miliardo di euro di appalti per opere pubbliche realizzate.

Il contest, che promuove e valorizza le eccellenze manageriali nel mondo, è che è giunto alla sua settima edizione, è stato promosso dall’emittente televisiva Cibor Port, in un format che accende le telecamere sull’ambiente marittimo e portuale d’Italia. La cerimonia di premiazione si è tenuta in concomitanza con il Seatrade Cruise Global, la fiera mondiale delle crociere.

“La premiazione conferita a Roberta ci riempie di orgoglio – ha dichiarato il presidente dell’AdSP, Luciano Guerrieri – non soltanto perché viene giustamente premiato il lavoro svolto finora da una delle più valide dirigenti della nostra Autorità Portuale ma anche perché in questo modo viene finalmente valorizzato il contributo delle donne, tra gli altri, nel settore della portualità. Si tratta sicuramente di una presa di consapevolezza importante per un settore, quello marittimo-portuale, che deve ancora fare tanta strada prima di superare definitivamente il gender gap”.

Soddisfatta Roberta Macii: “Ringrazio gli organizzatori del contest per il premio ricevuto ma, soprattutto, ringrazio il Presidente dell’Adsp Luciano Guerrieri che mi ha dato l’opportunità di ricoprire questo ruolo”.

Condividi: