A settembre 2mila nuovi contratti programmati dalle imprese livornesi

Indagine Excelsior relativa ai fabbisogni occupazionali previsti delle imprese dell’industria e dei servizi con sede in provincia di Livorno con riferimento al trimestre settembre-novembre 2023: si riducono le opportunità di lavoro ma si mantengono elevate le difficoltà nel reperire i profili necessari

Sono circa 2mila le “entrate” – ovvero ingressi nelle imprese, in un certo arco di tempo, sia a titolo di rapporto di lavoro dipendente che in altre forme: collaborazione, contratti a tempo determinato (stagionalità, picchi lavorativi) o indeterminato o altre forme come sostituzione temporanea di personale (maternità, aspettativa) o permanente (pensionamenti). Non si tratta necessariamente di nuovi posti di lavoro – programmate dalle imprese livornesi a settembre e oltre 6mila per il trimestre settembre-novembre. Le opportunità di lavoro risultano in leggero calo rispetto agli stessi periodi 2022. Nel 25% dei casi le entrate saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel 75% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita). Le opportunità di lavoro si concentreranno per il 72% nel settore dei servizi e per il 65% nelle imprese con meno di 50 dipendenti; interesseranno giovani con meno di 30 anni per una quota pari al 29%. Nel 64% dei casi sarà richiesta dalle imprese esperienza professionale specifica o almeno nello stesso settore di attività.

Continua ad essere elevata e prevalente la richiesta di personale senza un titolo di studio specifico (37% del totale entrate previste) ovvero avente semplicemente esaurito l’obbligo scolastico. Ammontano al 13% del totale le entrate previste di laureati, mentre il titolo di studio più richiesto resta il diploma (32%), seguito da qualifica/diploma professionale (17%) e ITS Academy (1%). Gli indirizzi di studio più richiesti: per la laurea gli indirizzi insegnamento/formazione ed economico; per il diploma amministrazione-finanza-marketing e turismo-enogastronomia-ospitalità; per qualifiche e diplomi professionali indirizzo meccanico e ristorazione. Le figure più richieste: addetti nelle attività di ristorazione, personale non qualificato nei servizi di pulizia, addetti alle vendite, conduttori di veicoli e operai specializzati addetti alle costruzioni e mantenimento di strutture edili. In 47 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati, soprattutto a causa della mancanza di candidati disponibili. I titoli più difficili da reperire: lauree ad indirizzo sanitario e paramedico; diploma ad indirizzo agrario, agroalimentare e agroindustria ed elettronica ed elettrotecnica; qualifica/diploma professionale indirizzo edile, servizi di promozione e accoglienza, meccanico e impianti termoidraulici. Tra le figure di più difficile reperimento: personale non qualificato delle costruzioni, operai specializzati addetti alle costruzioni, al mantenimento di strutture edili ed alle rifiniture, tecnici in campo ingegneristico, operai addetti all’assemblaggio di prodotti industriali, operai specializzati nell’ installazione/manutenzione di attrezzature elettriche/elettroniche, addetti nelle attività di ristorazione.

Sono queste alcune delle tendenze che emergono dall’indagine Excelsior relativa ai fabbisogni occupazionali previsti delle imprese dell’industria e dei servizi con sede in provincia di Livorno con riferimento al trimestre settembre-novembre 2023. Tutti i Bollettini provinciali, contenenti le infografiche di sintesi dei principali risultati delle indagini, e le informazioni sulle stesse, sono consultabili sul sito camerale nella sezione appositamente dedicata ad Excelsior, un progetto Unioncamere-ANPAL. https://www.lg.camcom.it/servizi/informazione-economica-prezzi/studi-ricerche/progetto-excelsior/excelsior-programmi-occupazionali-livorno-grosseto

