Addio a Andrea, guidò l’informatizzazione di Cna

Per oltre vent’anni ha guidato il centro elaborazione dati di Cna e sotto la sua direzione esperta gli uffici sono passati dall’elaborazione manuale a quella meccanografica fino a quella informatica. Il cordoglio dell'associazione

E’ venuto a mancare all’affetto della sua famiglia e degli ex colleghi di Cna Andrea Vanni, tecnico informatico che per oltre vent’anni ha guidato il centro elaborazione dati dell’associazione. Sotto la sua direzione esperta gli uffici, si legge in un comunicato stampa di Cna del 30 aprile, sono passati dall’elaborazione manuale a quella meccanografica fino a quella informatica, consentendo lo sviluppo dei servizi alle imprese e del CAF. Ha vissuto il percorso dagli albori dell’utilizzo di internet per le aziende fino all’ingresso nell’era digitale verso cui ha instradato all’inizio degli anni duemila i tecnici che adesso operano al CED di Livorno. Preciso, scrupoloso, attento e sempre disponibile verso i colleghi per la risoluzione dei problemi informatici, Andrea esprimeva la sua sensibilità ed intelletto anche nella poesia, con pubblicazioni e partecipazione a numerosi concorsi, molte volte ispirandosi alla sue profonde radici labroniche. Mancherà a Cna e soprattutto alla sua amata famiglia cui i colleghi si stringono con affetto.

