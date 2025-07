AdSP: “Code in porto, serve un percorso di confronto per una soluzione”

L’auspicio è che la categoria voglia tornare a viaggiare in sinergia di intenti con tutto il sistema porto, per una questione che è sovralocale e vede ormai anche Assoporti svolgere un importante ruolo di coordinamento

Il comunicato della AdSP sulle code in porto

Tra ieri e oggi le principali associazioni di categoria – Assotir, Cna Fita Livorno, Confartigianato Livorno e Trasportounito – sono tornate a denunciare le difficoltà operative causate nel porto di Livorno dalle lunghe attese per le operazioni di carico e scarico dei container. Vale la pena sottolineare che nemmeno un mese fa le stesse associazioni sono state convocate a Palazzo Rosciano per affrontare il problema insieme alla comunità portuale tutta, accettando la proposta dell’Adsp di collaborare alla formazione di un apposito Osservatorio sul tema, cui affidare il compito di analizzare, nei tempi necessari, le criticità del Sistema e individuare possibili soluzioni. Sorpende, dunque, l’ennesimo pressing mediatico da parte degli autotrasportatori, proprio mentre il resto del cluster fa “squadra” sul tema. Rimaniamo convinti che ogni possibile soluzione debba passare attraverso un percorso di confronto e, se possibile, di condivisione di dati certi sui lamentati ritardi. Serve una collaborazione ad ampio raggio per affrontare alla radice le cause profonde di questi disservizi, nella consapevolezza che l’attuale aumento tariffario posto in essere (la Port fee), per riequilibrare i sovraccosti non possa essere la risposta definitiva ai problemi segnalati. L’auspicio è che la categoria voglia tornare a viaggiare in sinergia di intenti con tutto il sistema porto, per una questione che è sovralocale e vede ormai anche Assoporti svolgere un importante ruolo di coordinamento.

