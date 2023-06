AdSP, in vendita gli immobili di Collesalvetti

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale intende avviare un confronto informale con i soggetti pubblici e privati interessati ad un eventuale acquisto di tutto o parte del complesso immobiliare di sua proprietà sito in Collesalvetti – via Napoli, per complessivi mq. 63.089 suddivisi in n. 3 stralci rispettivamente di mq. 16.744, mq. 13.760, mq. 32.585.

Il testo integrale dell’avviso di manifestazione di interesse, con facsimile di domanda e i relativi allegati tecnici sono visionabili e scaricabili dal sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo: www.portialtotirreno.it nella sezione Albo online e nella Sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – al link: https://portaleservizi.portialtotirreno.it/openweb/trasparenza/pagina.php?id=49&CSRF=69ee4b253ed0851f6c7b3872ac123546. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 7 luglio 2023.

