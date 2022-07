AdSP, presentato il DPSS alla Confcommercio

La presidente di Confcommercio Livorno, Francesca Marcucci: "Ci riteniamo pienamente soddisfatti dell'illustrazione. Il dialogo con l'ente portuale è stato trasparente e costruttivo e siamo disponibili a dare il nostro supporto per trovare soluzioni condivisibili nell'interesse del territorio"

E’ stato presentato il 18 luglio ad una folta delegazione di Confcommercio, il Documento Strategico di Programmazione di Sistema, lo strumento con il quale l’Autorità di Sistema ha riperimetrato per ciascuno dei porti di competenza le aree destinate alle funzioni strettamente portuali, quelle di iterazione porto/città e i collegamenti viari e ferroviari di ultimo miglio. A distanza di quasi due mesi dall’adozione dell’importante documento da parte del Comitato di Gestione, organo esecutivo della Port Authority, il documento è stato illustrato dalla dirigente competente Sandra Muccetti alla presenza dei vertici dell’AdSP. “L’incontro era stato richiesto dalla Confcommercio con l’obiettivo di avere un chiarimento sui programmi di sviluppo sul fronte della iterazione tra il porto e la città – precisa la presidente di Confcommercio Livorno, Francesca Marcucci – Ci riteniamo pienamente soddisfatti dell’illustrazione. Il dialogo con l’ente portuale è stato trasparente e costruttivo e come Confcommercio siamo disponibili a dare il nostro supporto per trovare soluzioni condivisibili nell’interesse del territorio”.

Condividi: