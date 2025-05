Aggiudicati i lavori di potenziamento del Tuscan Port Community System

Il Port Community System toscano, la piattaforma digitale interoperabile del porto di Livorno che mette in rete operatori pubblici e privati per migliorare l’efficienza e la sostenibilità del trasporto merci e della logistica, è già oggi un modello di riferimento a livello nazionale. L’operazione prevede un investimento di oltre 500 mila euro per l’attività di sviluppo applicativo della durata di un anno

E’ stata aggiudicata la gara per il potenziamento del Tuscan Port Community System (TPCS), la piattaforma digitale interoperabile del porto di Livorno che mette in rete operatori pubblici e privati per migliorare l’efficienza e la sostenibilità del trasporto merci e della logistica. A eseguire l’intervento sarà il Raggruppamento Temporaneo di Impresa composto da DBA e Data Ch Technologies. Il RTI aggiudicatario si preoccuperà di fornire i servizi di analisi, progettazione, sviluppo, test e collaudo di nuovi interventi evolutivi sulla piattaforma TPCS che gestisce i viaggi nave e le merci in arrivo al Porto di Livorno. Il potenziamento del TPCS prevede, tra l’altro, di aggiornare il modulo Istat, migliorare il calcolo delle tasse portuali e le statistiche su navi e merci, ampliare alle merci non containerizzate il sistema di gestione delle prenotazioni, sviluppare la gestione dei viaggi nave interoperabile con il sistema PMIS2 delle Capitanerie di Porto e con il registro IMO delle navi. L’operazione prevede un investimento di oltre 500 mila euro per l’attività di sviluppo applicativo della durata di un anno. Il Port Community System toscano è già oggi un modello di riferimento a livello nazionale. Attraverso la stipula di specifici accordi, il sistema informatico collaborativo della Port Authority di Livorno e Piombino è stato messo a disposizione di altre tre Autorità di Sistema Portuali, quella del Mar di Sardegna, quella del Mar Tirreno Centrale (Napoli) e quella del Mar Adriatico Settentrionale (Venezia).

Condividi:

Riproduzione riservata ©