Al via il progetto europeo SECURDOMINO per la sicurezza degli impianti industriali

Lo stabilimento di Livorno di Cheddite Italy partecipa in veste di “Demo Site”

Ha preso il via ufficialmente il progetto europeo SECURDOMINO – “Seveso sites: assessment of integrated safety-security hazards and risks and related domino effects”, finanziato dalla Commissione Europea con il programma LIFE. Scopo del progetto è mettere a punto una piattaforma in grado di analizzare in tempo reale la vulnerabilità di sistemi industriali complessi di fronte ad attacchi intenzionali, che possono avere un effetto domino e provocare conseguenze molto severe, come incendi, esplosioni, contaminazioni ambientali, dispersione di sostanze tossiche nell’ambiente. Il sistema SECURDOMINO verrà messo a punto basandosi su un modello 3D dello stabilimento analizzato, e consentirà un’analisi real time del rischio. Il progetto prevede anche dei test su impianti industriali reali, due in Italia, uno dei quali sarà proprio lo stabilimento di Cheddite a Livorno e uno in Olanda.

L’azienda Cheddite Italy, associata a Confindustria LI MS, focalizza la sua attività, impiegando 50 dipendenti, sul caricamento e la commercializzazione di cartucce sportive da tiro e da caccia per armi civili ad anima liscia di ogni tipo e calibro.

“Siamo molto orgogliosi di partecipare a questo progetto che approccia in maniera interdisciplinare il tema della sicurezza che Cheddite Italy nella sua storia ultracentenaria ha sempre posto al centro delle proprie attività – ha dichiarato Emilio Mariella, plant manager – Questa collaborazione con organismi accademici e di tutela ambientale di così alto livello ci permetterà di mantenere il ruolo di “Pionieri” che abbiamo sempre svolto in questo ambito e di aumentare in modo significativo la sicurezza industriale del nostro sito”. Il consorzio LIFE SECURDOMINO coinvolge cinque partner: oltre all’Università di Pisa, presente con ricercatori del Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale e del Dipartimento di Scienze Politiche, DataCH technologies S.R.L. (IT), ARPAT (IT), Università di Leiden – Institute of Security and Global Affairs (NL) e Crisisplan BV (NL).