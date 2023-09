(1) Allegati (1) LA LOCANDINA

Al via la sessione autunnale degli Italian Port Days

Una ventina gli appuntamenti messi in calendario dall'AdSP MTS a partire dal 21 settembre fino al 26 ottobre tra cultura, arte, didattica e formazione per avvicinare le popolazioni alla vita portuale. Previste anche numerose visite guidate al Porto di Livorno, al Faro, a Palazzo Rosciano e al Silos Granario

Un mese di eventi tra cultura, arte, didattica e formazione per avvicinare le popolazioni alla vita portuale. Ritornano a Livorno, Piombino, Portoferraio e Capraia, per la sessione autunnale della quinta edizione, gli Italian Port Days (IPD), l’iniziativa lanciata in comune dalle Autorità di Sistema Portuale e coordinata da Assoporti per incentivare una migliore integrazione tra le aree portuali e la comunità dei cittadini. Una ventina gli appuntamenti messi in calendario dall’AdSP MTS a partire dal 21 settembre fino al 26 ottobre. La kermesse darà avvio alla diciassettesima edizione di Porto Aperto, il progetto di apertura dei porti del Sistema alle proprie città ideato dall’Autorità che gestisce i porti dell’Alto Tirreno. Sul filo dell’identità marittima, autentica nelle sue differenti declinazioni, si muovono tutti gli spettacoli, gli incontri e le visite guidate che sono stati scelti per comporre la rassegna locale degli IPD.

Il Primo appuntamento in programma, a Portoferraio, è incentrato sulle celebrazioni in occasione dell’80esimo anniversario dell’affondamento del piroscafo Andrea Sgarallino, silurato durante la seconda guerra mondiale. Degne di nota, inoltre, le iniziative per celebrare la settima edizione degli Erasmus day, promossa dall’UE per mettere in luce, nell’ambito del programma comunitario Erasmus+ 2021-2027, la diversità culturale dell’Europa e le numerose opportunità di apprendimento che offre. Dopo il successo riscosso a Capraia, dove il 18 e il 19 Settembre scorsi si è tenuta la cerimonia di apertura dell’anno scolastico, nei porti di Piombino, Portoferraio e Livorno, verranno organizzate, il 6, 7 e 9 ottobre 2023, delle giornate formative dedicate all’evoluzione delle competenze per le professioni del mare. La manifestazione, molto ricca di appuntamenti, prevede inoltre una serie di iniziative culturali. Le magiche terrecotte dell’artista siciliano Enzo Scuderi, in mostra in Fortezza Vecchia, allieteranno i residenti e gli ospiti della città di Livorno dal 23 Settembre al 7 Ottobre, mentre grandi e piccini potranno “salire a bordo” con l’Associazione “Obiwan a vela intorno al mondo” per ascoltare, il 21 Settembre, le suggestive esperienze in barca a vela vissute da Raffaella Marozzini e Giovanni Viviani. La kermesse darà poi spazio alla letteratura in ogni sua declinazione, organizzando momenti di incontro con gli scrittori di saggi e romanzi di successo. Il 28 Settembre sarà possibile incontrare Annalisa Camilli, autrice del libro “Il Mediterraneo come Via e come Confine”, mentre il 5 ottobre verrà presentato un saggio articolato sulle infrastrutture ferroviarie nell’ambito portuale toscano. Il 13 Ottobre sarà infine presentato un volume dedicato alle costruzioni navali nella Darsena di Livorno, dal XVI al XIX secolo, di M.Montanelli e C.Errico.

Letteratura e saggistica a parte, saranno molteplici gli eventi di richiamo. Il prossimo 4 Ottobre, ad esempio (o in alternativa il 6 o 10 Ottobre, in base alle condizioni meteo), sarà possibile seguire in diretta la traversata via mare, da Livorno a Capraia, di un drone ipertecnologico specializzato nel trasporto dei prodotti medici mentre il prossimo 30 Settembre chi lo vorrà potrà visitare a tariffe agevolate l’Acquario di Livorno. Sempre il 30 Settembre, a partire dalle 10.00, presso il Polo di Ricerca dello Scoglio della Regina, prenderà il via la Notte Europea dei Ricercatori, un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea fin dal 2005 che coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei e che a Livorno sarà organizzata dal CNR-IBE.

Previste infine numerose visite guidate al Porto di Livorno ed altre più specifiche, quali quelle al Faro, in collaborazione con l’Associazione Il Mondo dei Fari (il 14 e 15 Ottobre, su prenotazione obbligatoria a partire dalle 8.00 del 1° Ottobre), quelle al secentesco Palazzo Rosciano, oggi sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (il 26 Ottobre, ore 15.30, evento riservato ai soci Coop del Tirreno) e quelle al Silos Granario (sempre riservate ai soci Coop, il prossimo 12 Ottobre).

