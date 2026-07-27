Al via le video interviste con il direttore di Confcommercio Federico Pieragnoli
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Due video clip a settimana, otto puntate totali, per approfondire i temi chiave: commercio, turismo, imprese, occupazione, piccoli comuni e le principali sfide del territorio
Otto domande, otto temi di grande attualità, per raccontare lo stato di salute dell’economia livornese. Protagonista il direttore di Confcommercio Livorno, Federico Pieragnoli, che risponderà alle domande affrontando, di volta in volta, un argomento diverso. Dall’andamento del commercio e del turismo alle prospettive delle imprese, passando per occupazione, piccoli comuni, destagionalizzazione, criticità del settore e rapporti con le istituzioni, ogni video intervista offrirà un approfondimento sintetico ma concreto sui temi che interessano il tessuto economico della provincia. Pubblicheremo sulla nostra pagina Facebook due video interviste a settimana, per un totale di otto puntate a cura della nostra Giulia Bellaveglia, con l’obiettivo di fornire ai lettori un quadro chiaro e aggiornato delle sfide e delle opportunità del territorio. Sulla pagina Instagram pubblicheremo le otto clip in un unico post.
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