Alla scoperta delle professioni digitali

Evento online dalle 9 alle 12 di giovedì 20 aprile dedicato all’orientamento degli studenti delle scuole superiori di Livorno e Grosseto. La Camera di commercio della Maremma e del Tirreno presenta la Smart Future Academy

Arriva giovedì 20 aprile la terza edizione, per il territorio di Grosseto e Livorno, di Smart Future Academy, il grande evento online dedicato all’orientamento dei giovani, promosso dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno insieme agli organizzatori di Smart Future Academy. L’evento Speciale Digitale Maremma e Tirreno 2023 Online mira a valorizzare le professioni del futuro appartenenti al mondo digitale e a far conoscere ai giovani studenti nuovi settori in espansione. “L’avanzamento nel campo digitale rende la nostra società una moderna community sempre in crescita, in cui è possibile beneficiare di molti vantaggi che mirano, non solo alla crescita comune, ma anche a quella personale” – spiega Lilli Franceschetti, Presidente di Smart Future Academy, “la digitalizzazione è anche uno strumento indispensabile che serve a garantire la veridicità delle informazioni, la partecipazione comune e la scelta delle proprie decisioni assumendosi ogni tipo di responsabilità”.

“Le Camere di commercio sostengono da anni attività di orientamento alle scelte di studio e lavoro, per promuovere e sostenere un crescente collegamento tra scuola e mondo del lavoro. – commenta il presidente della Camera di Commercio Riccardo Breda – Il nostro obiettivo è quello di colmare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro e favorire l’inserimento professionale dei giovani. Le imprese, infatti, sono spesso alla ricerca di profili professionali che non riescono a trovare, a fronte di una disoccupazione giovanile ancora importante. Anche quest’anno saremo pertanto a fianco di Smart Future Academy, un evento dedicato all’orientamento, innovativo ed efficace, che offre ai ragazzi un’occasione unica per confrontarsi con personalità di eccellenza del mondo dell’impresa e della scienza”.

Gli speaker, coinvolti in un dialogo attivo con i ragazzi, offriranno agli studenti il racconto delle proprie esperienze e del percorso formativo, che li ha portati a diventare eccellenze nel loro settore di riferimento. I giovani potranno fare domande agli speaker e confrontarsi con loro sulle grandi tematiche del futuro, per comprendere meglio i propri sogni e il percorso che li porterà a realizzarli. Tra di loro ci saranno figure professionali come content creator, digital strategist, digital promoter e CEO di importanti start-up. Il programma della mattinata inizierà alle ore 9 con i saluti istituzionali del Presidente della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno Riccardo Breda.

Tra gli speaker dell’evento vedremo la partecipazione di importanti imprenditori italiani provenienti da vari settori come, Lucio Cinà, Amministratore Delegato Cicci Research s.r.l., Andrea Ciuti, Responsabile del dipartimento di stabilimento Kyma yacht, Luca Finocchiaro, Digital Strategist Oimmei Digital Consultinge Riccardo Setti, Co-Fondatore e CMO Affidaty S.p.A.; sarà presente anche un esperto nel mondo della scienza: Andrea Bariselli, Neuroscienziato e fondatore di Strobilo. I ragazzi potranno anche ascoltare le esperienze di donne di successo come Elisabetta Scaturro, Digital Promoter IC Outsourcing scrl e di due Content Creator: Selena Stagi content creator Collegamenti e Carolina Tedeschi, inviata di Race Anatomy (SkySportF1) per la Formula 1. Smart Future Academy è un progetto aperto a tutti gli studenti delle scuole superiori e completamente gratuito, valido ai fini PCTO. Smart Future Academy Online è realizzato in attuazione al protocollo d’intesa sottoscritto con Unioncamere, in collaborazione e con il contributo della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno ed in coordinamento con gli uffici scolastici territoriali.

Smart Future Academy SPECIALE DIGITALE MAREMMA E TIRRENO 2023 ONLINE

20 aprile 2023

Dalle 09:00 alle 12:00

Live sul canale YouTube di Smart Future Academy Italia

