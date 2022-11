Alla Wonder la menzione inclusività del Premio Cambiamenti regionale CNA

Il progetto di realizzare in Venezia un locale per il ristoro non solo fisico delle persone in cui opererà personale con disabilità, sarà quindi segnalato alla giuria nazionale e potrebbe essere ripescato tra i selezionati per partecipare alla finale di Roma del 15 dicembre

La cooperativa sociale Wonder di Livorno ha ricevuto la menzione speciale per la sezione inclusività alla finale regionale del Premio Cambiamenti di CNA, svoltasi a Firenze nell’Aula Magna della scuola di studi umanistici e della formazione. Il progetto di realizzare in Venezia un locale per il ristoro non solo fisico delle persone in cui opererà personale con disabilità, sarà quindi segnalato alla giuria nazionale e potrebbe essere ripescato tra i selezionati per partecipare alla finale di Roma del 15 dicembre.

Sono state 21 le aziende finaliste toscane emerse dalle finali provinciali. A decretare i vincitori la giuria composta da 4 membri: il presidente Marco Pierini dell’Università di Firenze, Simone Gualandi presidente regionale dei Giovani Imprenditori CNA, Alessia Guarnaccia referente Dynamo Academy e Chiara Mazzi dell’Università di Firenze. All’iniziativa ha partecipato anche l’Assessore Regionale Stefano Ciuoffo. “Il progetto Wonder – afferma la coordinatrice provinciale del premio Ilaria Niccolini – ha riscosso molto interesse ed ammirazione per le sue caratteristiche e finalità sociali. Adesso speriamo che la visibilità avuta anche a livello regionale aiuti la cooperativa a realizzare questo sogno”.

Condividi: