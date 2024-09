All’AdSP 1,5 mln di euro per implementare la cybersecurity

L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ha assegnato all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale 1,5 milioni di euro per implementare il livello di sicurezza informatica dell’Ente.

La Port Authority di Livorno e Piombino si è infatti classificata nella graduatoria delle pubbliche amministrazioni ammesse al finanziamento PNRR da 50 milioni di euro finalizzato al rafforzamento delle infrastrutture e dei servizi digitali del Paese.

Il progetto candidato dall’AdSP ha un costo totale di 2,5 milioni di euro e ha come obiettivo quello di migliorare le attività di monitoraggio e quelle di gestione delle procedure di intervento in caso di incidenti di sicurezza informatica.

“L’assegnazione del finanziamento da parte dell’ACN dimostra il livello di professionalità raggiunto dalla nostra istituzione” ha affermato il segretario generale Matteo Paroli, sottolineando come l’AdSP di Livorno abbia avviato da tempo un percorso di innovazione digitale.

Diversi i risultati raggiunti in questo campo, a cominciare dall’istituzione, a settembre del 2021, dello Sportello Unico Amministrativo, per finire con l’automatizzazione delle istruttorie per la comunicazione della lista dei dipendenti avviati ai turni di lavoro in porto (gli avviamenti) e per la presentazione delle istanze di autorizzazione allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali.

Nel mezzo, il rafforzamento di due software di importanza strategica per l’AdSP: Monica, un sistema che riesce a monitorare in tempo reale l’ingresso e l’uscita delle navi con una precisione assolutamente certificata, e il Tuscan Port Community System (TPCS), uno strumento che consente oggi ai porti di liberare in modo efficiente le merci in sbarco, riducendo del 95% i tempi di ritiro di un container (da 40 a due minuti).

“L’AdSP di Livorno è oggi un’eccellenza in questo settore e lo dimostra il fatto che il nostro TPCS è considerato a livello nazionale un modello talmente avanzato da essere stato messo a disposizione dei porti di altre due AdSP, quella del Mar di Sardegna e quella del Mar Tirreno Centrale” ha dichiarato ancora Paroli, aggiungendo che: “Dopo aver ulteriormente implementato il SUA, la prossima sfida da vincere è quella della cyber security”.

“Su questo fronte – conclude – ci siamo dotati da tempo di una struttura informatica estremamente efficiente, che è riuscita a sventare nel corso degli anni non pochi attacchi cyber. Chiaramente, non possiamo abbassare la guardia: gli investimenti nella digitalizzazione sono ormai un elemento cardine del Codice degli Appalti e con questo finanziamento puntiamo a potenziare ulteriormente le strategie di mitigazione delle minacce informatiche”.

