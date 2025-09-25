All’Onu il summit HeforShe di Women Italy
Foto UN Women inviata assieme al comunicato stampa
A rappresentare l’Italia c’erano la presidente di UN Women Italy Darya Majidi e Gino Cecchettin, uno degli advocate italiani di HeforShe, il movimento globale inaugurato dalle Nazioni Unite nel 2014 per promuovere la parità di genere
Milioni tra donne e ragazze in tutto il mondo ogni anno subiscono qualche forma di violenza online: in testa diffamazione e disinformazione ma anche abusi sessuali, discorsi d’odio, impersonificazione, stalking, doxing (diffusione di informazioni personali), minacce e abusi attraverso immagini e video. E l’avvento dell’Intelligenza artificiale generativa non ha fatto che amplificare il fenomeno. È ormai evidente come la violenza di genere digitale abbia assunto proporzioni allarmanti. E l’Italia non fa eccezione, come testimoniano le recenti cronache che hanno portato alla luce pagine social e siti web sessisti. È dunque necessaria un’azione congiunta di società civile, istituzioni e aziende tecnologiche. Non è un caso se quest’anno il summit HeforShe – promosso da UN Women nell’ambito dell’80ª Assemblea generale delle Nazioni Unite – abbia puntato i riflettori proprio sulla violenza di genere digitale. Un tema che sarà al centro anche della campagna UNiTE di UN Women, al via il prossimo 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Presenti più di quaranta tra capi di Stato e di governo, ministri e organizzazioni della società civile. A rappresentare l’Italia c’erano la presidente di UN Women Italy Darya Majidi e Gino Cecchettin, uno degli advocate italiani di HeforShe, il movimento globale inaugurato dalle Nazioni Unite nel 2014 per promuovere la parità di genere attraverso il coinvolgimento diretto di uomini e ragazzi e approdato in Italia lo scorso maggio. Proprio al recente lancio di “HeforShe” nel nostro Paese è dedicato un capitolo del report d’impatto 2025 presentato nel corso del summit per documentare i progressi compiuti dal movimento a livello globale.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 85mila utenti giornalieri: 75.000 su Fb, 12.400 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.