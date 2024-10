Amministrativo nella nautica e logistica, aperto il bando IFTS

E’ possibile iscriversi fino al 22 ottobre. Il percorso di 990 ore è suddiviso in 564 di aula, 30 di accompagnamento e 396 di stage. Informazioni: 0586 257257

E’ possibile iscriversi fino al 22 ottobre al corso “Tecniche dell’amministrazione economico-finanziaria nella filiera nautica e logistica”, promosso da Provincia di Livorno Sviluppo capofila di ATS con Itinera formazione, Logistic Training Academy, IIS Vespucci-Colombo, Università degli studi di Pisa, Fondazione ITS per la mobilità sostenibile ISYL, Interporto toscano Amerigo Vespucci spa e True Yachting training srl. Il percorso di 990 ore (564 di aula, 30 di accompagnamento, 396 di stage) è aperto a 20 allievi ed allieve, con riserva del 60% a donne e del 20% a persone under 30. Possono iscriversi cittadini e cittadine maggiorenni, italiani/e e stranieri/e con regolare permesso di soggiorno, occupati/e o non occupati/e, in possesso di diploma di scuola superiore o ammessi/e al quinto anno dei percorsi liceali o con certificazione delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro dopo aver assolto l’obbligo di istruzione. Per candidarsi occorre compilare e firmare la domanda di partecipazione su format regionale (scaricabile in calce), allegare copia del documento d’identità in corso di validità, copia del titolo di studio o autocertificazione, CV redatto in formato europeo. I cittadini e le cittadine non comunitari/e devono allegare copia del permesso di soggiorno in corso di validità. In caso di titolo di studio acquisito in un Paese straniero è richiesta idonea documentazione attestante il possesso del titolo. Le domande devono essere consegnate entro il 22 ottobre ore 12 a mano a Provincia di Livorno Sviluppo srl piazza del Municipio, 4 – 57123 Livorno (lunedì-venerdì ore 9-13 e 14-16) oppure inviate per mail all’indirizzo [email protected] oppure spedite per raccomandata A/R all’indirizzo Provincia di Livorno Sviluppo srl Piazza del Municipio, 4 – 57123 Livorno. Chi invia la domanda è responsabile della sua ricezione entro la scadenza. Per tutte le specifiche prendere visione attentamente del bando allegato. Informazioni: 0586 257257.

Il corso è finanziato dalla Regione Toscana con risorse del FSE+ 2021-2027 nell’ambito progetto INLoGEF – Imprese della Nautica e Logistica più competitive nella Gestione Economico Finanziaria. Il percorso forma una figura di tecnico (IV livello EQF) per la gestione economico-finanziaria delle imprese di settore, che sono il naturale bacino occupazionale al termine dell’attività formativa. Per maggiori informazioni visita: https://www.plis.it/it/dettaglio_bandi.asp?keybando=230.

