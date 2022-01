Annullato il Tour del Porto in bus del 9 gennaio

Coop Itinera in accordo con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, informa che l'appuntamento previsto per domenica 9 gennaio dal titolo "Livorno apre il suo Porto - Le domeniche di Porto Aperto", è stato rinviato ad altra data

Mediagallery

A causa del momento che attualmente stiamo attraversando e cercando sempre di garantire una maggiore tranquillità e completa sicurezza nei suoi tour, Coop Itinera in accordo con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, informa che l’appuntamento previsto per domenica 9 gennaio dal titolo “Livorno apre il suo Porto – Le domeniche di Porto Aperto”, è stato rinviato ad altra data. Sarà inviata al più presto comunicazione in merito alla data riprogrammata.