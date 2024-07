Aperte in Cna le iscrizioni 24/25 alle università Unipegaso e Unimercatorum

In crescita studenti lavoratori e neodiplomati: già oltre 350 gli iscritti in sede dal 2020. E’ ancora possibile inoltre sostenere gli esami in forma scritta oltre che in sede a Livorno, anche online

Alla sede di esami di Livorno dell’università telematica Pegaso, ubicata presso la CNA in via Martin Luther King 13, sono aperte le iscrizioni all’anno accademico 2024/2025, anche per l’università telematica Mercatorum, atenei entrambi legalmente riconosciuti dal ministero. Dal 2020 ad oggi, sono già oltre 350 gli studenti della zona che si sono iscritti tramite la sede di Livorno a corsi di laurea triennali, magistrali, master di primo e secondo livello, corsi o esami singoli: la maggioranza sono ovviamente studenti lavoratori che vogliono finire un percorso iniziato o abbandonato (recuperando magari gli esami dati), o vogliono iniziarne uno da zero e che non possono permettersi di seguire le lezioni in presenza alle università tradizionali; sono sempre di più però anche i neodiplomati, soprattutto se lontani dalle sedi universitarie o costretti a costi di trasferta e difficoltà logistiche.

Dal primo di agosto scatteranno le immatricolazioni e sarà già possibile usufruire delle lezioni del nuovo anno accademico, lezioni che sono però già videoregistrate in piattaforma, consentendo allo studente di organizzarsi i tempi di studio in qualsiasi orario ed in qualunque giorno. E’ ancora possibile inoltre sostenere gli esami in forma scritta oltre che in sede a Livorno, anche online. L’offerta di corsi è davvero ampia e nessuno di essi è a numero chiuso: da giurisprudenza a gestione aziendale, da scienze dell’educazione e della formazione a scienze motorie, da numerose branche di ingegneria a informatica, fino a psicologia, scienze politiche o giuridiche, lingue, lettere, filosofia, pedagogia e tante altre. Presso la sede, su appuntamento, dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 è possibile avere a disposizione un tutor per l’orientamento e per tutte le informazioni sull’offerta formativa e sui costi, per i quali ci sono moltissime agevolazioni che possono arrivare ad abbattere la retta fino al 50%. Per prendere appuntamento chiamare lo 0586 267550 o scrivere a [email protected].

