Apre all’Interporto il Vespucci Truck Village

A soli 5 minuti dal porto di Livorno e a 15 dall’aeroporto di Pisa, il Vespucci Truck Village sarà un vero e proprio hub attrezzato per garantire qualità e sicurezza agli autotrasportatori e alle merci trasportate. L'infrastruttura sarà operativa dal 31 marzo 2025

L’Interporto Toscano Amerigo Vespucci partecipa a LetExpo Verona 2025 per annunciare l’avvio operativo del nuovo “Vespucci Truck Village”, un’infrastruttura all’avanguardia pensata per offrire servizi di alta qualità agli autotrasportatori. Non un semplice parcheggio per mezzi pesanti, ma un vero e proprio hub attrezzato per garantire qualità e sicurezza agli autotrasportatori e alle merci trasportate. Operativo dal 31 marzo 2025, il Vespucci Truck Village sorge in una posizione strategica, a soli 5 minuti dal porto di Livorno e 15 minuti dall’aeroporto di Pisa. Grazie all’accesso diretto alla strada di grande comunicazione FI-PI-LI tramite lo svincolo Interporto Ovest, offre un punto di sosta facilmente raggiungibile per il trasporto su strada.

Caratteristiche principali del “Vespucci Truck Village”

Capacità e sicurezza:

200 stalli per mezzi pesanti, con ampi spazi per la sosta.

70 telecamere di videosorveglianza per garantire la massima sicurezza di veicoli e merci.

Servizi per gli autotrasportatori:

Area relax, servizi igienici e docce separate per uomini e donne.

Lavanderia, distributori automatici di snack e bevande.

Wi-Fi gratuito e punti di alimentazione elettrica.

Servizi correlati:

Ristorante e motel per il riposo.

Stazione carburanti con GPL e LNG.

Officina per riparazioni meccaniche.

Pesa certificata per il controllo del carico.

Posizione strategica

Il Vespucci Truck Village consente un accesso rapido ai principali nodi di trasporto:

· 5 minuti dal porto di Livorno

· 5 minuti dal casello autostradale A12

· 10 minuti dall’aeroporto di Pisa

· Accesso diretto alla FI-PI-LI con due svincoli

· Collegamento ferroviario integrato

Un progetto europeo per la sicurezza nel trasporto

Il Vespucci Truck Village è parte dell’iniziativa europea “PASS4CORE-ITA”, finanziata dal programma CEF-Transport, che mira a creare una rete nazionale di aree di sosta sicure e protette per i veicoli pesanti lungo le principali arterie stradali italiane.

Dichiarazioni

“Siamo orgogliosi di presentare il Vespucci Truck Village, una struttura che rappresenta un passo significativo verso l’innovazione e il miglioramento dei servizi per gli autotrasportatori,” ha dichiarato Raffaello Cioni, Amministratore Delegato dell’Interporto Toscano Amerigo Vespucci. “Questo progetto rafforza il nostro impegno nel fornire infrastrutture di qualità, contribuendo allo sviluppo sostenibile della logistica e garantendo soste sicure per un trasporto più efficiente.”

Maggiori informazioni

Per scoprire di più sul Vespucci Truck Village e sui servizi offerti, visita il sito ufficiale www.vespuccitruckvillage.com. Con l’apertura del Vespucci Truck Village, l’Interporto Toscano Amerigo Vespucci si conferma come protagonista del panorama logistico nazionale, offrendo soluzioni innovative e di alta qualità per un mercato dei trasporti in continua evoluzione.

