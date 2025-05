Asa approva il bilancio 2024: 9,2 milioni di utile e 44,7 di investimenti

Il presidente Asa, Stefano Taddia

I risultati economici potranno finanziare lo sviluppo ulteriore del servizio pubblico. Il presidente Taddia: "Questo bilancio certifica una importante crescita dell’azienda che si dimostra all’altezza di affrontare le sfide che i cambiamenti climatici impongono a chi si occupa, in particolare, della gestione della più preziosa delle risorse presenti in natura". Gianfranco Simoncini nuovo presidente del consiglio di sorveglianza

Si è tenuta in data 27 maggio 2025 l’Assemblea dei Soci di ASA SpA che ha concluso il procedimento per l’approvazione del bilancio. Il bilancio 2024 di ASA si chiude con un utile di 9,247 mln, migliore risultato di sempre dell’azienda. Tale utile non viene ridistribuito, ma reinvestito a beneficio dello sviluppo del servizio pubblico. Il dato ancor più importante, tuttavia, è quello relativo agli investimenti che nel 2024 hanno raggiunto quota 44,7 mln: circa l’80% in più rispetto a quelli del 2020, anno in cui è iniziato il lavoro dell’attuale consiglio di gestione. “Questo bilancio – ha dichiarato il presidente Stefano Taddia – certifica una importante crescita dell’azienda che si dimostra all’altezza di affrontare le sfide che i cambiamenti climatici impongono a chi si occupa, in particolare, della gestione della più preziosa delle risorse presenti in natura. Sfida che impone uno sforzo sempre maggiore per adeguare le infrastrutture alle nuove esigenze”. “I numeri del 2024 – ha sottolineato l’amministratore delegato Valter Cammelli – ci permettono di guardare con fiducia al futuro, convinti di poter realizzare l’ambizioso piano di investimenti, recentemente approvato da AIT, per complessivi 316 mln di euro nei 6 anni che ci separano dalla scadenza della concessione”. Durante l’assemblea è avvenuta la nomina del Consiglio di Sorveglianza, il cui nuovo presidente sarà Gianfranco Simoncini.

I membri del Consiglio di Gestione di ASA SpA, l’Amministratore Delegato Valter Cammelli, il Presidente Stefano Taddia e il Consigliere Alfredo De Girolamo hanno salutato con apprezzamento tale nomina sottolineando come grazie anche all’esperienza del nuovo Presidente l’azienda potrà proseguire con determinazione nel raggiungimento dei propri obiettivi, affrontando con fiducia le sfide future e puntando ad un percorso di crescita sostenibile e innovativa. Il Consiglio di Gestione, inoltre, ha inteso esprimere un sentito ringraziamento al Presidente uscente Simone Bartoli e ai consiglieri Francesco Tarchi, Mario di Pede ed Enrico Pecchia per il prezioso lavoro svolto in questi anni. Insieme al presidente, l’assemblea ha nominato quali nuovi membri del consiglio di sorveglianza di ASA il Prof. Avv. Alessandro Giovannini, l’Avv. Maurizio Paponi e Francesco Altieri mentre sono stati confermati nell’incarico la Prof. Avv. Ilaria Kutufà, la Prof. Virginia Lombardi e Paolo Galleri.

Il sindaco Luca Salvetti ha affermato: “I riscontri che arrivano dal bilancio di ASA confermano ed evidenziano una gestione proficua e ottimale, testimoniata dall’utile record e dal lavoro fatto sugli investimenti. Accogliamo con soddisfazione il rinnovo dell’Organismo di Sorveglianza, con l’ingresso di figure di grande valore ed esperienza come il nuovo Presidente Gianfranco Simoncini. Un sentito ringraziamento va a Simone Bartoli per il grande lavoro svolto finora. A tutti, un sincero augurio di buon lavoro per continuare con impegno e passione il percorso di eccellenza intrapreso che assicuri al territorio un servizio sempre più efficiente e di qualità”.

