Assemblea dei soci di Navigo, le leve per la crescita del comparto

Presentato ed approvato il piano strategico per il 2024. Successo per il percorso di accompagnamento alla compagine IYES al salone FLIBS di Fort Lauderdale

Si è tenuta nei giorni scorsi l’Assemblea dei Soci di Navigo presso la Cittadella della Pesca nei rinnovati spazi del mercato ittico di Viareggio. Questo evento è stato un importante momento di confronto tra i soci dell’azienda, durante il quale la direzione ha condiviso informazioni sull’andamento della società, i nuovi progetti in cantiere e le prospettive future di crescita ed evoluzione, presentando il piano strategico del 2024, che ha ottenuto piena approvazione dei soci. L’assemblea ha avuto luogo alla presenza di un numeroso gruppo di rappresentanti delle 200 aziende socie. “Navigo cresce ancora, vince progetti europei e pianifica il futuro oltre i confini nazionali e mediterranei seguendo le rotte degli yacht – ha dichiarato Katia Balducci, Presidente di Navigo – una realtà sempre più internazionale che guarda all’estero ma senza dimenticare le origini e i luoghi dalle quali è partita”. “Intelligenza artificiale, robotica, portualità, infrastrutture, energie, tecnologie per gestire il tempo, digitalizzazione, formazione del personale sono le leve per competere adesso in questi anni in cui è fondamentale gestire la crescita del comparto – ha dichiarato Pietro Angelini, direttore di Navigo – Navigo si saprà adattare ancora con un vestito sempre più internazionale e una capacità sempre più riconosciuta”. L’Assemblea dei Soci di Navigo è come sempre un’occasione unica per riflettere sull’importante percorso di crescita dell’azienda e per anticipare le sfide e le opportunità che il futuro riserva. Navigo si impegna infatti a continuare a guidare l’innovazione nel settore, rimanendo fedele alla sua eredità e alle sue aspirazioni internazionali. Uno dei percorsi di internazionalizzazione attivati da Navigo ha visto la recente costituzione della compagine IYES – Italian Yachting Excellence Suppliers, costituita dalle imprese ATS Srl – Naval Piping Systems, Captayn, Ideagroup, Safe Haven Yachting e Senjoy – raggruppamento che, grazie anche al prezioso supporto dei progetti MEDBAN e IKAT ha partecipato con successo al FLIBS, il salone internazionale della Florida, svoltosi dal 25 al 29 ottobre a Fort Lauderdale, proponendo le proprie competenze tecniche altamente specializzate e profondo know-how su un mercato in costante e rapida evoluzione come quello americano. Per ulteriori informazioni sul Progetto IYES, contattare [email protected].

