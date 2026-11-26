Attacco hacker all’Autorità portuale

Attivate le procedure di emergenza per garantire la sicurezza di persone e mezzi e limitare i disagi al traffico portuale

Un attacco informatico ha colpito domenica pomeriggio i sistemi informatici della Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. Secondo le prime informazioni, qualcuno sarebbe riuscito a inserirsi nel sistema informatico, provocandone il blocco e il conseguente crash. La situazione è attualmente oggetto di verifiche tecniche e sono state immediatamente attivate le opportune misure precauzionali per evitare ulteriori criticità. In particolare, è stata disposta la disconnessione dalla rete dei pc di Palazzo Rosciano e delle altre sedi della AdSP; sono stati inoltre adottati accorgimenti per isolare i sistemi potenzialmente coinvolti e disporre il piano di ripristino. La vicenda è stata segnalata all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e alla Polizia Postale, con l’avvio degli approfondimenti previsti e l’adozione delle necessarie misure cautelative.

Le verifiche sono proseguite anche nella giornata odierna, con intervento diretto dei tecnici anche presso i varchi portuali, assicurandone la messa in sicurezza. Tra gli aspetti più delicati c’è quello relativo al sistema GTS3, il sistema di gestione accessi deputato al controllo e identificazione di persone e mezzi in entrata e uscita dal porto. Il sistema comunica infatti con i server dell’Autorità portuale e, proprio per precauzione, nei giorni scorsi era stato temporaneamente scollegato, assicurando il controllo delle persone e dei mezzi tramite procedure di emergenza dedicate. “Una delle nostre priorità è stata quella di ripristinare il servizio, nel più breve tempo possibile, limitando i disagi per il traffico portuale” ha dichiarato il segretario generale, Pierpaolo Danieli, aggiungendo che l’Amministrazione ed una squadra di esperti hanno lavorato per evitare un’interruzione prolungata dei servizi di accesso, con attivazione di procedure di emergenza dedicate per garantire il mantenimento di standard di sicurezza elevati. Al momento sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e stabilire la natura dell’intrusione.

Condividi:

Riproduzione riservata ©