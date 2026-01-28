Attilio Camposano rieletto vicepresidente vicario nazionale Fiva Confcommercio

Confcommercio Livorno esprime soddisfazione per la rielezione di Attilio Camposano, presidente provinciale Fiva Confcommercio, alla carica di vicepresidente vicario nazionale Fiva, al fianco del presidente nazionale Giacomo Errico, riconfermato per l’ottavo mandato consecutivo

«Un risultato che premia l’impegno, la competenza e la credibilità maturati negli anni da Camposano all’interno della Federazione – afferma la presidente provinciale Confcommercio Francesca Marcucci – e che rafforza il ruolo del territorio livornese nei principali tavoli nazionali del commercio su area pubblica. Un riconoscimento al lavoro svolto in questi anni a tutela degli operatori ambulanti, in una fase particolarmente complessa per il settore, segnata da criticità strutturali e da un quadro normativo ancora incerto».

«Il nostro comparto – sottolinea Camposano – vive oggi una fase delicata, stretta tra la crisi di molte aree mercatali e la necessità di arrivare finalmente a una soluzione chiara e definitiva sul tema delle concessioni. È arrivato il momento che il Governo si assuma fino in fondo la responsabilità di dare risposte concrete, riconoscendo la specificità, la storia e il valore sociale del lavoro ambulante».

«Serve – prosegue – una nuova legge di riferimento, organica e coerente, che recepisca le linee guida condivise tra Stato, Regioni e Comuni e che metta fine a una paralisi normativa che da troppo tempo blocca gli investimenti e frena lo sviluppo del settore. Dobbiamo tutelare chi ogni giorno anima le piazze e i mercati italiani e garantire certezze per il futuro».

Uno dei nodi centrali resta quello del ricambio generazionale.

«Registriamo – evidenzia Camposano – una crescente difficoltà nell’avvicinare giovani e donne al mestiere, scoraggiati da burocrazia, costi e mancanza di prospettive. Eppure, il futuro dell’ambulantato passa proprio da loro: dalle nuove idee, dalle competenze, dalla capacità di coniugare tradizione e innovazione. Dobbiamo creare le condizioni perché nuove energie possano entrare nel settore e sentirsi protagoniste».

Altro tema centrale è quello della rappresentanza.

«Il nostro ruolo ai tavoli istituzionali è riconosciuto – afferma Camposano – ma spesso non trova riscontri concreti. È necessario rafforzare il sistema della rappresentanza con strumenti normativi adeguati, per rendere davvero efficace la voce delle imprese. Su questo Fiva Confcommercio è pronta a fare la propria parte».

Camposano conferma il proprio impegno sul territorio livornese. «Il mio ruolo nazionale – conclude – non mi ha mai allontanato né mi allontanerà dall’attività quotidiana a fianco delle imprese. Continuerò a essere presente e operativo a Livorno e nella provincia, ascoltando le esigenze degli operatori e portandole con forza nei contesti istituzionali. Il legame con il territorio resta il punto di partenza di ogni azione».

