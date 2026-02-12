Autobus e autisti livornesi per gli spostamenti degli atleti di Milano Cortina
Il presidente del consorzio livornese CSB e presidente del settore NCC Bus di Cna: "Siamo orgogliosi di poter contribuire alla buona riuscita di un evento storico. Da Livorno sono partiti oltre venti mezzi granturismo ed una trentina di autisti"
Una medaglia a questa olimpiade invernale Milano Cortina l’hanno vinta anche le imprese del trasporto persone consorziate in CSB, la realtà livornese specializzata nella mobilità del settore crociere nei porti di Livorno e La Spezia ma che per l’esperienza e la professionalità è stata chiamata anche per la logistica degli spostamenti degli atleti, dei tecnici ed anche in supporto al trasporto pubblico locale. “E’ stata una soddisfazione sentirsi chiamare dagli organizzatori della mobilità delle Olimpiadi – afferma il presidente di CSB Pasquale Scalesia, presidente per CNA del settore NCC Bus – per contribuire alla buona riuscita di un evento storico che sta dando anche ottimi risultati sportivi all’Italia. Alla volta delle località sedi di eventi sportivi e delle strutture dove sono alloggiati atleti e staff da Livorno sono partiti oltre venti mezzi granturismo ed una trentina di autisti che si danno il cambio alla guida come da normativa. Il planning degli spostamenti è davvero impressionante, perché gli eventi sono numerosissimi, a tutte le ore del giorno e della sera, distribuiti su una superficie molto ampia, su territori con viabilità e morfologia estremamente diversi; ogni vettore ha una grande responsabilità e deve attenersi scrupolosamente a tempi ed orari affinché gli eventi si svolgano secondo i calendari previsti. Alcuni mezzi sono anche impegnati per l’intensificazione del trasporto pubblico locale. Agli occhi del telespettatore può sfuggire l’enorme complessità organizzativa di un evento di queste dimensioni in cui una mobilità efficiente, efficace e sicura è un fattore strategico. Siamo quindi orgogliosi come CSB di fare la nostra parte con imprese del nostro territorio, al fianco di grandi player del trasporto nazionali ed internazionali”.
