In navigazione tra Civitavecchia e Barcellona per studiare la logistica del futuro

Per 22 studenti del corso ITS-TECLOG 3 quatto giorni di formazione a bordo di una nave tra intermodalità, innovazione e transizione ecologica. L'iniziativa è stata promossa da Fondazione ISYL, Autorità Portuale e Camera di Commercio

Il mare come risorsa strategica per una logistica più efficiente e sostenibile. È stato questo il filo conduttore di Motorways of the Sea Training, il programma formativo organizzato da Escola Europea – Intermodal Transport, che dal 3 al 6 ottobre ha accompagnato i partecipanti in un percorso tra Civitavecchia e Barcellona, a bordo di una nave della flotta Grimaldi Lines. Quattro giorni dedicati alle Autostrade del Mare e al loro ruolo nello sviluppo di un sistema di trasporto delle merci più integrato, con un’attenzione particolare al rapporto tra competitività economica, innovazione e sostenibilità ambientale. L’iniziativa – che ha coinvolto 22 ragazzi del corso ITS-TECLOG 3 promosso da Fondazione ISYL, AdSP del Mar Tirreno Settentrionale e Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno – ha affiancato la formazione teorica all’esperienza diretta, permettendo ai partecipanti di approfondire le dinamiche operative del trasporto marittimo e le connessioni tra porti, terminal e reti terrestri. Un tema centrale per le filiere produttive e distributive, chiamate a individuare soluzioni capaci di coniugare efficienza logistica e riduzione dell’impatto ambientale. Il percorso ha previsto visite tecniche ai porti di Civitavecchia e Barcellona, workshop a bordo e approfondimenti sulle operazioni logistiche. Tra gli aspetti affrontati, l’organizzazione delle aree garage, le attività di carico e scarico e il funzionamento del ponte di comando, con l’obiettivo di mettere in relazione le conoscenze teoriche con le esigenze operative del settore. L’esperienza a bordo ha consentito di approfondire il ruolo del trasporto marittimo all’interno di una filiera più ampia, nella quale il coordinamento tra le diverse modalità di trasporto rappresenta un elemento fondamentale. Ampio spazio è stato dedicato alle opportunità offerte dalle Autostrade del Mare nell’ambito delle reti logistiche intermodali europee. Il programma ha approfondito il ruolo dei porti e degli operatori della spedizione, le innovazioni tecnologiche e le politiche ambientali dell’Unione europea. Tra i temi affrontati anche la rete transeuropea dei trasporti, e gli strumenti di sostegno alla logistica ferroviaria e marittima, tra cui Marebonus e Ferrobonus. La sfida è rendere il trasporto delle merci sempre più integrato, attraverso il coordinamento tra servizi marittimi, infrastrutture portuali e collegamenti terrestri. Un approccio che richiede competenze specifiche e una conoscenza concreta dei processi che regolano la movimentazione delle merci. “L’esperienza tra Civitavecchia e Barcellona ha offerto un’occasione di approfondimento sulle prospettive della logistica intermodale e sulle competenze necessarie ad affrontare le trasformazioni del settore, in un contesto in cui sostenibilità e competitività sono sempre più strettamente legate” ha dichiarato il dirigente formazioen dell’AdSP, Claudio Capuano. “In questo contesto – ha aggiunto – la formazione assume un ruolo importante nel preparare professionisti e nuove generazioni alle trasformazioni del settore. Comprendere il funzionamento delle reti intermodali, valutare le alternative disponibili e conoscere le opportunità offerte dal trasporto marittimo sono competenze fondamentali per affrontare le sfide di una logistica chiamata a coniugare competitività e attenzione all’ambiente”.

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