Aziende centenarie, aperte le iscrizioni al registro nazionale delle imprese storiche

La scadenza per la presentazione delle domande è il 30 settembre. La Camera di commercio della Maremma e Tirreno ha 44 imprese storiche e la più antica è attiva addirittura dal 1761

Sono di nuovo aperte fino al 30 settembre le iscrizioni al Registro delle imprese storiche italiane, che riunisce vere e proprie eccellenze della storia imprenditoriale italiana. Il Registro Nazionale delle Imprese Storiche è stato istituito nel 2011 da Unioncamere in collaborazione con le Camere di Commercio italiane e con il coordinamento scientifico del Centro per la cultura d’impresa, in occasione del 150esimo anniversario dell’Unità d’Italia, con lo scopo di incoraggiare e premiare quelle imprese che nel tempo hanno trasmesso alle generazioni successive un patrimonio di esperienze e valori imprenditoriali. Il Registro è consultabile liberamente sul sito di Unioncamere. Possono chiedere l’iscrizione, completamente gratuita, le imprese di qualsiasi forma giuridica operanti in qualsiasi settore economico, iscritte nel Registro delle imprese, attive e in regola con il diritto annuale, con esercizio ininterrotto dell’attività nell’ambito del medesimo settore merceologico per un periodo non inferiore a 100 anni. Per le imprese già centenarie al 31 dicembre 2023 le domande possono essere presentate on line ad Unioncamere entro il 30 settembre 2024. Mentre le imprese che avranno maturato i 100 anni al 31 dicembre 2024 potranno presentare le domande dal primo gennaio fino al 31 luglio 2025. La Camera di commercio della Maremma e Tirreno ha 44 imprese storiche e la più antica è attiva addirittura dal 1761. La presidenza della CCIAA invita le imprese delle province di Grosseto e Livorno con cento e più anni di attività a presentare la domanda. Tutte le informazioni sul sito www.lg.camcom.it.

