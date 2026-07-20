Aziende centenarie: aperto il bando per iscriversi

Aperto il bando per entrare nel Registro Nazionale delle Imprese Storiche. Possono candidarsi gratuitamente le aziende che hanno compiuto 100 anni nel 2025 o che raggiungeranno il traguardo nel 2026. Attualmente sono 38 le imprese storiche del territorio riconosciute, con la più antica attiva addirittura dal 1761

Un secolo di storia, di sfide superate, di tradizioni tramandate di generazione in generazione e di profondo legame con il territorio: la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno invita le aziende delle province di Grosseto e Livorno a presentare la propria candidatura per l’iscrizione al Registro Nazionale delle Imprese Storiche. Il bando, infatti, è attualmente aperto per le imprese che hanno già compiuto 100 anni nel 2025 o li compiranno nel 2026 e rappresenta un’importante occasione per valorizzare, premiare e dare visibilità a quelle realtà che hanno contribuito a scrivere la storia economica e sociale del territorio. Istituito nel 2011 da Unioncamere in collaborazione con le Camere di commercio e con il coordinamento scientifico del Centro per la cultura d’impresa, in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, il Registro ha lo scopo di incoraggiare e premiare quelle imprese che nel tempo hanno trasmesso alle generazioni successive un patrimonio di esperienze e valori imprenditoriali. L’iscrizione, totalmente gratuita, è aperta alle imprese di qualsiasi forma giuridica e operanti in tutti i settori economici, con esercizio ininterrotto dell’attività nell’ambito del medesimo settore merceologico, per un periodo non inferiore a 100 anni; le aziende inoltre devono risultare attive, regolarmente iscritte al Registro delle Imprese e in regola con il versamento del diritto annuale. Le domande possono essere presentate entro il 30 settembre 2026 per le imprese che hanno compiuto 100 anni al 31 dicembre 2025 e fino al 31 luglio 2027 per le imprese che avranno maturato i 100 anni al 31 dicembre 2026. Le aziende che supereranno l’istruttoria non solo verranno ufficialmente inserite nel Registro Nazionale tenuto da Unioncamere, ma riceveranno uno speciale attestato celebrativo e l’esclusivo marchio “Impresa storica d’Italia”. Questo riconoscimento visivo potrà essere utilizzato dall’azienda nelle attività promozionali, rappresentando un sigillo di garanzia, affidabilità e storicità riconosciuto a livello nazionale. Inoltre, la Camera di Commercio ha in programma un’iniziativa di valorizzazione delle imprese centenarie delle province di Livorno e Grosseto entro la fine dell’anno. La CCIAA ha attualmente 38 imprese storiche e la più antica è attiva addirittura dal 1761. Il regolamento completo, le modalità operative e la modulistica necessaria per preparare e inviare la propria candidatura sono integralmente disponibili sul sito istituzionale dell’Ente, alla pagina dedicata: www.lg.camcom.it/servizi/registro-nazionale-delle-imprese-storiche.

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