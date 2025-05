Barbara Bonciani presenta il suo libro alla Camera dei deputati

“Portuali e marittime, perché no? La disparità di genere nei porti italiani” è il titolo del libro che la docente all’Università di Pisa e vicepresidente dell’associazione internazionale Rete presenterà il 7 maggio

“Portuali e marittime, perché no? La disparità di genere nei porti italiani” è il libro (edito da FrancoAngeli nella collana Social DistrActors) che sarà presentato il 7 maggio alla Camera dei deputati. Scritto da Barbara Bonciani, docente all’Università di Pisa, vicepresidente dell’associazione internazionale Rete ed ex assessora al porto del Comune di Livorno, rappresenta il primo studio scientifico e organico sulla condizione femminile nei settori portuale e marittimo. Il libro approfondisce le motivazioni alla base della scarsa presenza femminile nei due settore, oltre agli effetti generati da questo fenomeno sul sistema Paese e alle prospettive future. Tutto questo integrando l’analisi dei dati alle testimonianze dirette. L’incontro di mercoledì, fortemente voluto dall’onorevole Valentina Ghio, vicepresidente Gruppo PD alla Camera e componente Commissione Trasporti, si terrà alla Sala Stampa della Camera dei deputati e darà modo di riflettere su un tema ancora poco esplorato ma fondamentale per l’equità, l’innovazione e la competitività del nostro Paese. Porti e shipping in generale rappresentano infatti un settore fondamentale per l’economia nazionale e mondiale e limitare l’ingresso alle donne significa escluderle da uno dei più strategici. La presenza femminile nelle imprese portuali oggi è infatti solo del 6,3% un dato sceso rispetto al 2020 quando era al 6,6%. Nelle Autorità di Sistema portuali la percentuale è molto più elevata e arriva al 46% ed è significativo anche il numero dei dirigenti con il 31% e come quadri al 47%. Mancano ancora però donne ai vertici della governance portuale. Il libro di Barbara Bonciani cerca di analizzare gli ostacoli che ancora limitano l’ingresso delle donne, e portare il tema alla luce del sole convinta che raccontare sia il primo passo per aprire le porte alle donne , in un mondo che è ancora intriso di pregiudizi che lo rendono ancora erroneamente appannaggio esclusivamente maschile. Oltre all’autrice e all’onorevole Ghio interverranno durante la presentazione:

On. Laura Boldrini, presidente del Comitato permanente sui diritti umani nel mondo

Enzo Raugei, presidente della Compagnia Portuale di Livorno

Martina Senesi, lavoratrice portuale

Luciana Mirella Cambiaso, comandante di lungo corso

Amedeo d’Alessio, segretario nazionale Filt-Cgil

Modera Giulia Sarti, giornalista Messaggero Marittimo.

