Benetti annuncia la vendita della prima unità di B.Now

Il nuovo yacht conferma la stretta collaborazione tra Benetti e lo studio di design britannico RWD che ha disegnato uno yacht con ampi spazi dedicati a uso esclusivo del suo armatore. Il nuovo modello verrà consegnato al proprio armatore nel maggio 2027

Con una lunghezza di 72 metri e una larghezza di 12,50 metri, il nuovo yacht è oggi l’ammiraglia della serie B.Now, progettata in collaborazione con RWD e concepita per offrire agli armatori una moderna esperienza di vita con ampi ambienti interni ed esterni multifunzionali. Sono proprio queste caratteristiche che hanno convinto l’armatore nella scelta di questo yacht, modello che riflette tutta l’expertise e la competenza tecnica di Benetti.

Ideato con la volontà di fornire uno yacht unico e capace di rispondere alle esigenze più personali del suo armatore, B.Now 72M Oasis Deck® si contraddistingue per lo scafo in acciaio e una sovrastruttura in alluminio dal layout morbido e sinuoso, finestrature allungate che ne valorizzano le linee slanciate e una generale apertura degli spazi che mira a creare una piacevole atmosfera conviviale. Il design degli esterni è firmato da RWD, studio di design inglese che ha saputo interpretare il desiderio del cantiere di realizzare uno yacht dall’animo contemporaneo che consente di non rinunciare alla privacy e al comfort dell’armatore e dei suoi ospiti.

Andrew Collett, del team RWD, ha dichiarato: “Sulla scia del successo mondiale della serie B.Now e con la volontà di rafforzare la collaborazione in corso tra RWD e Benetti, è stato creato il B.Now 72M Oasis Deck®. Questo fiore all’occhiello della gamma offre la più ampia versione sinora mai realizzata dell’Oasis Deck®, insieme alla massima privacy agli ospiti, a una connessione continua con l’ambiente circostante e alla proposta di uno stile di vita che ruota intorno alla piscina sull’Oasis Deck®. Il team di RWD non vede l’ora di vedere la 72M insieme alla flotta B.Now”.

L’armatore, che avrà ampie possibilità di personalizzare gli spazi interni a suo piacimento, ha scelto di acquistare B.Now 72M nella sua configurazione con il caratteristico Oasis Deck®. A sua completa disposizione avrà un Owner’s Deck a dominare l’intero yacht, per godere di massima privacy e uno spazio dove potersi rilassare in costante contatto visivo con il mare. Questo ponte è dotato di ogni comodità: dalla maestosa suite a prua completa di due bagni fino allo studio e al vasto salone arricchito da un bar con bancone.

Il Main Deck prevede un grande salone, oltre a 7 cabine per gli ospiti di cui una cabina vip a tutto baglio, mentre a poppa, attorno alla piscina a sfioro, si articola un’ampia area multifunzionale trasformabile a seconda dell’uso e del momento della giornata. Si eleva, al di sopra del ponte destinato all’armatore, un ampio e confortevole Sun Deck che permette a tutti gli ospiti di godere al massimo di una spettacolare vista sull’acqua da una terrazza che ospita un prendisole e una piscina spa. L’imbarcazione raggiunge una velocità massima di 16 nodi e, viaggiando alla velocità di 12 nodi, può garantire un’autonomia di 4.500 miglia nautiche. Il nuovo modello verrà consegnato al proprio armatore nel maggio 2027.

