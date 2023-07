Benetti presenta “Calex” il mega yacht da 67 metri

Yacht di 67 metri con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio, M/Y Calex è stato progettato su misura da Benetti per un armatore californiano. Le filanti linee esterne sono firmate Cassetta Yacht Designers. Gli interni, dallo stile contemporaneo e realizzati con preziosi marmi e legni pregiati, sono stati progettati dallo Style Department del Cantiere. La cabina armatore è su un ponte a lui dedicato e affaccia a prua su un’area esterna, con zona lounge e caminetto, celata alla vista dei ponti superiori grazie a un sapiente gioco di prospettive e volumi tale da garantirgli una completa privacy

M/Y “Calex” è lo yacht (Full) Custom di 67 metri di Benetti realizzato su misura nei minimi dettagli, prevede spazi esterni e interni di assoluta privacy e comodità portando a realtà la passione del cliente per l’esercizio fisico e il benessere. Cassetta Yacht Designers firma le slanciate e proporzionate linee esterne. Gli interni sono dello Style Department di Benetti e progettati con un’alternanza di tonalità chiare e scure e un ampio uso di legno d’acero e noce americano, pelli in colore avorio e marmi bianco statuario e crema marfil. I tessuti usati per le cuscinerie decorative sono di Loro Piana Interiors ( clicca sulla clip in alto sopra al titolo per guardare le immagini all’interno della FOTOGALLERY ).

Lo yacht si sviluppa su 5 ponti chiusi più un Sundeck rispettando un rapporto dei volumi di assoluta perfezione. Gli interni realizzati con allestimento “Box in Box” rispettano i più elevati standard costruttivi e rappresentano l’ultima testimonianza dell’eccezionale artigianalità del cantiere che, grazie ad una nuova tecnologia capace di ridurre al minimo la trasmissione di rumore nei diversi ambienti dell’imbarcazione, permette a “Calex” di navigare silenziosamente a 12 nodi.

Principale peculiarità di questo 67 metri è l’Upper Deck che occupa una superficie superiore a 160 metri quadrati ed è dedicato interamente all’armatore e ai suoi spazi. Da centro nave, una enorme Master cabin con ampia suite, elegante bagno doppio, studio privato e cabina armadio si sviluppa verso gli ambienti esterni di prua con una vista a 180°: due sliding door automatiche dalla forma curvata si aprono infatti su una esclusiva lounge arredata con chaise longue, poltrone, tavolo e un originale camino alimentato a gas. Si tratta di uno spazio aperto ma molto privato che, grazie a un accurato studio dei volumi e delle profondità, nella sua prima parte, non è visibile dai ponti superiori. L’estrema prua infine può diventare una piattaforma touch and go per l’elicottero dando all’armatore la massima libertà per salire a bordo. Sempre sullo stesso ponte, a poppa, una zona all’aperto con tavolo da pranzo, area relax con poltrone e sedute si completa con un salotto interno con mobile tv.

La poppa del Main Deck accoglie gli ospiti in un’ampia zona lounge per i momenti all’aria aperta. All’interno, il salone principale con un tavolo per 12 persone, divani e poltrone precede la galley. L’armatore ha poi voluto su questo ponte due ampie cabine Vip, ciascuna su un lato dello yacht, mentre a prua due garage di diverse dimensioni ospitano il tender principale e i vari water toys.

Le quattro cabine doppie per gli ospiti, di cui due matrimoniali e due a letti singoli (convertibili), sono a centro nave sul Lower Deck e completamente separate dagli alloggi di prua dei 16 membri di equipaggio voluti dall’armatore con materiali ed elementi di arredo simili a quelli usati per la zona ospiti. Percorsi separati e dumb waiter assicurano la massima privacy e un servizio eccellente a bordo collegando questi ambienti con la galley del Main Deck e i ponti superiori.

Sempre nel Lower Deck, a centro nave, MY “Calex” ospita l’ampia sala macchine: la prima realizzata da Benetti su un (Full) Custom di queste dimensioni a rispettare in pieno le regolamentazioni TIER III poiché dotata di un sistema di lavaggio fumi sia della propulsione sia della generazione elettrica. A poppa, l’ampia spiaggetta e il beach club sono accessibili da due scale fisse che uniscono il ponte con il Main Deck. Un portellone ad ala di gabbiano, che si apre sulla spiaggetta, illumina gli interni del beach club dotato a sua volta di un lungo portellone a ribalta sul lato sinistro per un più facile accesso al mare e una maggiore luminosità.

Il Bridge Deck, il cui spazio esterno accoglie una zona lounge con bar, divani, mobile tv e barbecue, è servita da una pantry ed è il ponte dedicato al capitano e la wheel house. L’ampia cabina del comandante, infatti, è separata dagli alloggi di ufficiali ed equipaggio e nelle immediate adiacenze dello ship office e dell’avveniristica timoneria la cui plancia completamente touchscreen è firmata Telemar.

Sul Sun Deck, unico ponte non collegato con l’ascensore, una zona centrale con macchine da palestra assicura il massimo comfort e benessere insieme alla piscina Jacuzzi.



