Benetti vara a Livorno “Calex” il mega yacht di 67 metri

Benetti ha varato, a Livorno, M/Y “Calex”, yacht di 67 metri con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio progettato su misura per un armatore californiano. Le filanti linee esterne sono firmate Cassetta Yacht Designers.

Gli interni, dallo stile contemporaneo e realizzati con preziosi marmi e legni pregiati, sono stati progettati dallo Style Department del Cantiere. La cabina armatore è su un ponte a lui dedicato e affaccia a prua su un’area esterna, con zona lounge e caminetto, celata alla vista dei ponti superiori grazie a un sapiente gioco di prospettive e volumi tale da garantirgli una completa privacy.

M/Y “Calex” è lo yacht (Full) Custom di 67 metri varato oggi a Livorno da Benetti che sarà consegnato al suo armatore statunitense questa primavera. Realizzato su misura nei minimi dettagli, prevede spazi esterni e interni di assoluta privacy e comodità portando a realtà la passione del cliente per l’esercizio fisico e il benessere. Cassetta Yacht Designers firma le slanciate e proporzionate linee esterne. Gli interni sono dello Style Department di Benetti e progettati con un’alternanza di tonalità chiare e scure e un ampio uso di legno d’acero e noce americano, pelli in colore avorio e marmi bianco statuario e crema marfil. I tessuti usati per le cuscinerie decorative sono di Loro Piana Interiors.

Lo yacht si sviluppa su 5 ponti chiusi più un Sundeck rispettando un rapporto dei volumi di assoluta perfezione. Gli interni realizzati con allestimento “Box in Box” rispettano i più elevati standard costruttivi e rappresentano l’ultima testimonianza dell’eccezionale artigianalità del cantiere che, grazie ad una nuova tecnologia capace di ridurre al minimo la trasmissione di rumore nei diversi ambienti dell’imbarcazione, permette a “Calex” di navigare silenziosamente a 12 nodi.

Principale peculiarità di questo 67 metri è l’Upper Deck che occupa una superficie superiore a 160 metri quadrati ed è dedicato interamente all’armatore e ai suoi spazi. Da centro nave, una enorme Master cabin con ampia suite, elegante bagno doppio, studio privato e cabina armadio si sviluppa verso gli ambienti esterni di prua con una vista a 180°: due sliding door automatiche dalla forma curvata si aprono infatti su una esclusiva lounge arredata con chaise longue, poltrone, tavolo e un originale camino alimentato a gas. Si tratta di uno spazio aperto ma molto privato che, grazie a un accurato studio dei volumi e delle profondità, nella sua prima parte, non è visibile dai ponti superiori. L’estrema prua infine può diventare una piattaforma touch and go per l’elicottero dando all’armatore la massima libertà per salire a bordo. Sempre sullo stesso ponte, a poppa, una zona all’aperto con tavolo da pranzo, area relax con poltrone e sedute si completa con un salotto interno con mobile tv.