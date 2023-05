Benetti vara Alunya, il secondo super yacht Oasis Deck di 50 metri

A bordo di Alunya sono previsti anche ampi spazi per tender e toys, abilmente nascosti all’interno della prua, tra cui un tender fino a 5,65 metri, moto d'acqua e numerosi water toys. Il tender può essere messo in acqua e recuperato attraverso un portello azionato idraulicamente a tribordo

Il superyacht di 49,9 metri è il secondo scafo della serie ad essere dotato dell’iconico Oasis Deck di Benetti – il primo è stato varato meno di due mesi fa. Con la sua soluzione Oasis Deck Benetti ha ridefinito la tradizionale spiaggetta di poppa dei suoi modelli, incorporando terrazze idrauliche apribili, sia a babordo che a tribordo, che si estendono per tutta la larghezza del ponte così da offrire un imponente beach club di 36 metri quadrati. L’armatore e i suoi ospiti possono godere di una vista senza ostacoli a 270 gradi da poppa; completano la beach area la piscina a sfioro con pareti di vetro e numerosi salottini dedicati a momenti di convivialità.

Questo nuovo B.Now 50M Oasis Deck appartiene a un armatore esperto, che ha personalizzato il superyacht secondo i propri gusti. La società di brokeraggio TWW Yachts ha presentato l’acquirente e ha agito come rappresentante dell’armatore durante tutto il processo di costruzione, lavorando a stretto contatto con Benetti per incorporare tutte le richieste del cliente nel progetto finale.

Sebastiano Fanizza, Chief Commercial Officer di Benetti, ha commentato: “Il modello B.Now 50M è, al momento, uno dei più popolari della nostra flotta e l’aggiunta dell’Oasis Deck ha permesso di offrire nuove opzioni a tutti gli armatori che amano il contatto ravvicinato con il mare. Questo nuovo varo e la stretta collaborazione con TWW confermano con maggiore consapevolezza l’impegno che il cantiere ha nei confronti dei propri clienti e partner, rafforzando così il ruolo del nostro brand come precursore e leader nello yacht design”.

“Non possiamo sottolineare abbastanza quanto sia stato piacevole lavorare con Benetti sia a livello commerciale che tecnico”, ha aggiunto David Westwood, Principal Partner di TWW Yachts. “Il progetto ha riscosso un grande successo ed è stato estremamente divertente, grazie allo straordinario supporto ricevuto da tutto il team di Benetti. Nonostante le molteplici modifiche apportate agli interni, lo yacht è stato varato in tempo ed è pronto per la stagione estiva”.

“Benetti ha dimostrato ancora una volta di essere un partner reattivo e incoraggiante nei confronti di armatori e broker,” ha aggiunto Michael White, Principal Partner di TWW Yachts. “Questo varo è il risultato di una notevole e proficua collaborazione tra TWW Yachts e Benetti.”

La convivialità è al centro del design di Alunya grazie a una configurazione indoor-outdoor senza soluzione di continuità, con il salone principale che si affaccia direttamente sull’Oasis Deck®. Il rinomato studio britannico RWD è responsabile del concept design e dello stile degli esterni, mentre l’architettura navale è stata affidata allo studio italiano PierLuigi Ausonio Naval Architecture. HUB Design, dipartimento interno di Benetti, ha lavorato a stretto contatto con gli armatori per la progettazione e la configurazione degli spazi interni.

Due sono le diverse opzioni di layout offerte da B.Now 50M: a 5 o 6 cabine per ospitare 10 o 12 ospiti; gli armatori hanno optato per la prima, con una configurazione da cinque cabine ospiti. La suite armatoriale si trova a prua del Main Deck ed è completa di studio, ampio bagno privato e terrazza privata. Le rimanenti cabine per gli ospiti sono situate nel Lower Deck. Il superyacht, di stazza inferiore a 500 GT, dispone di altre sei cabine per 10 membri dell’equipaggio, compreso il capitano.

A bordo di Alunya sono previsti anche ampi spazi per tender e toys, abilmente nascosti all’interno della prua, tra cui un tender fino a 5,65 metri, moto d’acqua e numerosi water toys. Il tender può essere messo in acqua e recuperato attraverso un portello azionato idraulicamente a tribordo.

Costruito con uno scafo in acciaio e una sovrastruttura in lega di alluminio, Alunya è dislocata su quattro ponti e ha un baglio di 9,2 metri. Dotato di due motori MAN V12 da 1.400 cavalli e di due generatori Kohler da 118 kW che garantiscono un’autonomia di 4.500 miglia nautiche a 12 nodi e una velocità massima di 15 nodi, questo modello è anche fornito di una coppia di stabilizzatori elettrici.

La consegna è prevista per la fine di luglio 2023 e gli armatori si imbarcheranno immediatamente per il loro viaggio inaugurale.

Condividi: