Benetti vara un nuovo mega yacht di 67 metri

Grazie alla vivida rappresentazione artistica del gusto e dell’estro della sua armatrice lo yacht, varato l'11 maggio all’interno del cantiere di Livorno, si trasforma nella nuova casa di famiglia

L’11 maggio, all’interno del cantiere di Livorno, è sceso in acqua il nuovo mega yacht costruito da Benetti per una coppia di armatori dalle idee molto chiare: trasformare questo yacht di 67 metri nella loro nuova casa avvalendosi della preziosa consulenza del cantiere con lo studio Cassetta Yacht Designers per il concept degli esterni, e del tocco originale e straordinario dell’armatrice, designer di interni dalla grande esperienza, per gli interni.

FB285NK è un progetto che nasce dalla combinazione fra passione per il mare, raffinato gusto estetico e, soprattutto, intese. Intese fra la coppia di armatori, il cantiere Benetti e gli studi di architettura, le cui matite hanno saputo tradurre su carta le aspirazioni e i desideri dei suoi proprietari. In questa nuova avventura l’anima del progetto, firmato Cassetta Yacht Designers per gli esterni e dall’armatrice per gli interni, è nel suo essere un 67 metri totalmente custom: l’armatrice è stata una importante protagonista nella scelta dello stile e nell’arredamento degli interni, nella scelta delle essenze e nell’organizzazione degli spazi. Grazie alla sua esperienza come designer nel settore del luxury real estate, l’armatrice è stata coinvolta nel progetto fin dalla sua fase progettuale in cui insieme a cantiere e designer ha tratteggiato il profilo di un’imbarcazione che, seppur tradizionale nelle linee e nell’impostazione, rivela tante soluzioni congeniali per la vita in mare.

Perché FB285NK da oggi sarà la nuova casa della coppia di armatori, un’elegante e raffinata beach house con vista mozzafiato, dotata di ogni confort per trascorrere le giornate in totale relax, tranquillità e pace. Per garantire un migliore servizio a bordo gli armatori hanno deciso di ridurre il numero di cabine rispetto a qualsiasi altro yacht di egual misura: qui sono soltanto cinque. Un senso di meraviglia esplode come si entra nel salone del Main Deck: l’ampiezza delle dimensioni fra le due murate è di più di dieci metri, mentre grandi finestrature concorrono sia all’eleganza generale dell’architettura sia a rendere ancor più fluido il progetto che al suo interno gode di una luce naturale di grande effetto che si riversa dalle ampie vetrate laterali. Con quasi 2 metri di diametro, queste vetrate circolari regalano un effetto spettacolare, caratterizzando sia il profilo esterno sia riempiendo di luce gli ambienti interni, dal grande salone principale fino alle cabine sul Lower Deck. Originali esteticamente, trasmettono agli occhi un sentimento di modernità e luminosità e regalano al design dello yacht un tratto distintivo del design dello yacht. Questo elemento è stato fortemente voluto dall’armatrice che desiderava inserire un trait d’union tra gli ambienti interni e la natura circostante, incorniciando la bellezza dei panorami attraversati. Concepito come una bellissima e lussuosa abitazione con affaccio diretto sul mare, era fondamentale inserire nel progetto un richiamo costante all’ambiente in cui è inserito.

FB285NK segna anche il trionfo del teak certificato FSC® come essenza: in una perfetta combinazione di colori con il cromatismo degli elementi in acciaio e la pittura dello scafo, infatti, il legno è stato largamente utilizzato per i ponti, le porte, i pilastri, i mobili. La certificazione FSC® garantisce che il Teak impiegato nella realizzazione del pavimento proviene da foreste gestite responsabilmente, in cui avviene un ciclo programmato di taglio e ripiantumazione ecosostenibile.

