Bertini eletto presidente del Comitato Piccola Industria Livorno Massa Carrara

L’imprenditore piombinese Nedo Bertini è stato eletto alla guida del Comitato della Piccola Industria di Confindustria Livorno Massa Carrara.

Nedo Bertini è amministratore dal 1996 della C.I.M.E. S.r.l, azienda d’impiantistica elettro-strumentale, fondata a Piombino nel giugno 1969, specializzata tra l’altro in impianti di distribuzione elettrica di energia, fotovoltaici, di videosorveglianza e di rilevazioni incendi, anche per capannoni industriali, che annovera esperienze in ambito industriale con le Grandi Imprese limitrofe quali l’Acciaieria con le varie società di controllo (ILVA – Lucchini – Severstall ed ora JSW), La Magona d’Italia, Dalmine, ed attualmente anche con il Gruppo Venator e Nuova Solmine.

Associato a Confindustria da quasi 40 anni, Nedo Bertini ha già all’attivo la partecipazione alla governance associativa come componente del Comitato di Presidenza dal 2012 al 2016, in rappresentanza del comprensorio della Val di Cornia. A seguito dell’elezione odierna, entrerà quindi di diritto nell’attuale Consiglio di Presidenza di Livorno Massa Carrara e nel Comitato della Piccola Industria di Confindustria Toscana.

Il neo eletto Presidente della Piccola Industria ha ringraziato i colleghi per la fiducia accordatagli e ha richiamato gli obiettivi che il Comitato dovrà perseguire: rafforzare la collaborazione tra PMI e Grandi Imprese e Multinazionali; mantenere un dialogo continuativo tra PMI e scuole e far conoscere alle aziende del territorio i servizi associativi dedicati alle PMI.

“E’ un incarico che assumo con grande responsabilità – ha concluso Nedo Bertini – soprattutto in questo momento di particolare cambiamento, in considerazione del processo di fusione in atto tra le due associazioni Livorno Massa Carrara e Firenze, che assicurerà certamente una maggiore rappresentanza delle istanze della Piccola Industria, che sarà sintesi dei temi e dei progetti provenienti da tutti i nostri territori, in particolare concentrando l’azione su tre assi: Competenze e Giovani, Sostenibilità e Transizione Green, Networking e Crescita”.

