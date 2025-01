Bus turistici e turismo in città: “Un rapporto da costruire nell’interesse di tutti i soggetti”

Confesercenti e Confcommercio, associazioni di categoria storicamente maggiormente rappresentanti delle imprese del commercio e del turismo, intervengono sulla decisione presa dall’Amministrazione comunale di prevedere l’applicazione di una tassa sui bus turistici e lo fanno “cercando di fare la quadra sui molteplici ambiti sui quali tale scelta impatterà” spiegano dalle relative sedi.

“La situazione di congestione che negli ultimissimi anni, nei quali per fortuna si è registrato un notevolissimo aumento di permanenza di crocieristi in città, si era venuta a creare era oggettivamente non solo ingestibile ma pericolosa – dichiara Alessandro Ciapini direttore di Confesercenti Provinciale di Livorno – noi ne siamo stati testimoni anche diretti, avendo la sede dell’Associazione proprio in corrispondenza delle fermate dei bus e, davvero, una modalità di gestione/convivenza tra bus turistici, TPL e residenti andava trovata”.

“D’altra parte bisogna riconoscere all’amministrazione la volontà di trovare questa soluzione senza in alcun modo impattare, come da noi ripetutamente richiesto, sulle attività del commercio e della somministrazione del centro città, proprio per evitare che le positive ricadute economiche dei croceristi venissero meno e l’immagine stessa di Livorno come città turistica venisse inficiata”.

“Le nostre associazioni hanno anche attivamente partecipato ad un percorso di confronto con l’amministrazione, che si è svolto nel corso del 2024 e che ora porta i suoi frutti con questa scelta che in effetti è coerente con le indicazioni da noi date – prosegue Federico Pieragnoli presidente di Confcommercio Livorno – ovvero che lo shuttle bus non venisse tolto da via Cogorano perché allontanare i croceristi dal punto informazioni avrebbe significato perdere l’occasione di invogliare i potenziali utenti a passeggiare per Livorno, privando le imprese e le istituzioni culturali di un bacino di utenti sempre più significativo e che speriamo cresca nel tempo”.

“Quindi se da una parte è fondamentale che il turismo anche croceristico si rafforzi sempre di più, non è nemmeno auspicabile una situazione in cui i residenti del centro mal tollerino la loro presenza a ausa dell’impatto acustico ed ambientale dei numerosi bus ed in questo senso la soluzione dell’amministrazione di spostare i bus, senza spostare lo shuttle, da via Cogorano va proprio in tale direzione – proseguono all’unisono i due direttori – tanto più che il nuovissimo hub della porto 2000 garantirà un’accoglienza adeguata ai turisti delle navi; dall’altra parte il fatto di lasciare in via Avvalorati il City Sightseeing garantirà un servizio fondamentale per i turisti senza impattare sul congestionamento del traffico”.

“Sul tema dei costi che i bus dovranno sostenere per accedere in città, comunque sono molto più bassi di quelli sostenuti dalle società di trasporto in altre città anche vicinissime a Livorno“ concludono “bisogna che capire che questa tassa, come si è impegnato a fare il sindaco, andrà a migliorare il sistema di servizi, decoro, accoglienza e iniziativa a favore del turismo e su questo noi non solo non possiamo che essere d’accordo ma vigileremo affinché ciò avvenga davvero”.

